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Güngören'de İş Yerinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Güngören'de İş Yerinde Yangın Çıktı

Güngören'de bulunan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, iş yerinin üçüncü katında bulunan kumaş atölyesinde çıktı. İş yeri çalışanları dumanı fark ederek binadan çıkmayı başardı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

27.12.2023 - 09:35,
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Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki 4 katlı iş yerinin kumaş atölyesi olarak kullanılan üçüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden iş yeri çalışanları kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Güngören\'de İş Yerinde Yangın Çıktı
Kaynak: AA
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