Güngören'de İşçi Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

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İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören'de göçük altında kalan işçiye ilişkin, "İstiyoruz ki bir an önce vatandaşımıza sağ salim ulaşalım, ailesine kavuşturalım." dedi.

Güngören'de yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binadaki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmanın sürdürüldüğü bölgede incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın ilk anından itibaren AFAD, itfaiye, ilçe belediyesi, UMKE başta olmak üzere tüm kuruluşların çalışmalara katıldığını söyledi.

İçeride bir vatandaşı kurtarmak için adeta kuyumcu inceliğiyle çalışıldığını ancak alanın dar olduğunu kaydeden Gül, "Sabırla bu sürecin takip edilmesi gerekiyor. Baktık, arkadaşlarımızla zaten irtibat halindeydik. Herhangi bir eksik yok ama istiyoruz ki bir an önce vatandaşımıza sağ salim ulaşalım, ailesine kavuşturalım. Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz, kendisine ulaşamadık. Sağlık durumuyla ilgili bir bilgimiz yok." diye konuştu.

Daha önce bir işçinin yaralı kurtulduğunu hatırlatan Gül, "Onun sağlık durumu çok şükür iyi. Yine çalışmada bulunan 4 vatandaşımız var, onlarda da herhangi bir sıkıntı yoktu. Toplam 6 kişi çalışıyormuş. Bu 6 kişiden 4'ü herhangi bir sıkıntı yaşamamışlardı. Biri kurtarılmıştı, birinin de kurtarılma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük'ün eşlik ettiği incelemede Vali Gül, olaydan etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.