Güngören'de Kentsel Dönüşüm Alanında Çökme! Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

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GÜNGÖREN'de, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı süren binada meydana gelen çökmenin ardından enkazda kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor. AFAD ekipleri çalışmalar sırasında arama kurtarma köpeğinden de yararlanıyor.

Olay, 29 Kasım Cuma günü saat 15.30 sıralarında Mehmet Nesih Mahallesi, Gülsever Sokakta meydana gelmişti. Kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü şekilde yıkımı devam eden binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçiden biri olan biri Ümit Kurt enkazdan çıkarıldı. Diğer işçi Zekeriya Yılmaz'a ulaşmak için ise itfaiye ve AFAD ekipleri çalışmlarına devam ediyor.

ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİNDEN DE YARARLANILIYOR

Çalışmalar üçüncü günde sabah saatlerinden itibaren devam ediyor. Arama kurtarma ekiplerinin enkazdaki çalışmaları sürerken, iş makinaları da enkazdaki çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Çalışmalarda ekipler arama kurtarma köpeklerinden de yararlanıyor. Beş arama kurtarma köpeği enkazda işçi Zekeriya Yılmaz'dan bir iz bulmaya çalışıyor. Diğer yandan çevre sakinleri de çalışmaları sabah saatlerinden itibaren takip ediyor.