Güngören'de park halindeki taksiye çarpan otomobil takla attı, o anlar kamerada - Son Dakika
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Güngören'de park halindeki taksiye çarpan otomobil takla attı, o anlar kamerada

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Güngören\'de park halindeki taksiye çarpan otomobil takla attı, o anlar kamerada
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Güngören Çinçindere Caddesi'nde 17.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki taksiye çarptı, ardından refüje çıkıp takla attı. Kazada yaralanan olmadı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNGÖREN'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki taksiye çarptı, ardından refüje çıkarak takla attı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Çinçindere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 MYG 575 plakalı otomobil önce park halindeki taksiye çarptı, ardından refüje çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi, alırken, caddede trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Takla atan aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin önce park halindeki taksiye çarptığı, ardından refüje çıkarak takla attığı görüldü.

Kaynak: DHA
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