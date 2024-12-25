Güngören'de Yol Çökmesi ve Su Baskını - Son Dakika
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Güngören'de Yol Çökmesi ve Su Baskını

Güngören\'de Yol Çökmesi ve Su Baskını

Güngören'de çöken yolda kanalizasyon borusu patlayınca işletmeler su altında kaldı.

25.12.2024 19:16
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Güngören'de bir ayda iki defa çöken yolda bu kez de kanalizasyon borusu patladı, çevredeki bazı iş yerleri zarar gördü.

Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 26 Kasım'da İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında çöken yolda, dün yürütülen çalışma esnasında yeniden çökme meydana geldi.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi alarak trafiğe kapattıkları yolda bugün de kanalizasyon borusu patladı. Kanalizasyondan akan atık sular, çevredeki bazı iş yerlerini ve bodrumları bastı.

Kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışan esnaf, motorlarla bodrumlarında biriken suyu tahliye ediyor.

İş yerine su basan oto servisi sahibi Tayfur Durutürk, AA muhabirine, yol çökmesi nedeniyle İSKİ'ye haber verdiklerini, gelen ekiplerin inceleme yaptıktan sonra açtıkları yeri kapatarak ayrıldıklarını söyledi.

Durutürk, su baskını nedeniyle esnafın mağdur olduğunu vurgulayarak, iş yerlerinin komple su içerisinde kaldığını anlattı.

İş yerlerine dolan suyu motorlarla tahliye etmeye çalıştıklarını aktaran Durutürk, atık suyu mecburen tekrar yola boşalttıklarını kaydetti.

Durutürk, yetkililerin kendilerine cuma gününe kadar beklemelerini söylediğini belirterek, "Esnaf şu anda zor durumda. Aşağıda malı olanlar var, ıslanıyor. Çalışamayanlar var, sudan dolayı duvarı patlayan var. Rögarın olduğu yerden duvardan içeriye komple su bastı. Bir an evvel yapılmasını istiyoruz. Üç gün biz bu suyla nasıl baş edeceğiz. Gelip burada çözüm üretmeleri lazım. Dükkanda üç gün gece-gündüz duramayız ki biz." diye konuştu.

Yaklaşık bir ay önce de yolun çöktüğünü hatırlatan Durutürk, şimdi yine İSKİ'nin kamyonunun yola saplandığını aktardı.

Bijuteri dükkanı işleten Fatih Güngör de yolda daha önce de çalışma yapıldığını ancak dün yolun tekrar çöktüğünü söyledi.

İş yerlerine su bastığını anlatan Güngör, acil çalışma başlatılmasını istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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