Güngören'de Yol Yeniden Çöktü

Güngören'de bir ay önce çöken yol, İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada tekrar çöktü.
Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında yol çöktü.
Cadde trafiğe kapatıldı. İSKİ ekiplerinin çalışması devam ediyor. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Öte yandan, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, geri manevra yapan İSKİ aracının çökme ile birlikte sarsıldığı görülüyor.
Aynı yol 26 Kasım'da da çökmüş, İSKİ aracı çöken alana düşmüş, yoldan geçen kamyon da zarar görmüştü.
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