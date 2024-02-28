Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat'ta yaşanan faciada toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken, bölgede günler sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tonlarca toprağın altında kalan bir kamyonete ait olan araç göstergesi ve yine bir başka araca ait lastik kısımlarına ulaşıldı.
İşçi Uğur Yıldız ve 2 arkadaşının bulunduğu düşünülen magnez çukuruna yoğunlaştırılan çalışmalarda bir kamyonete ait hız göstergesi, bir başka araca ait arka lastik bölümü bulundu.
Tonlarca toprağın altında kalan araçların paramparça olduğu etrafa saçılan parçalardan da anlaşılırken, bölgede arama çalışmalarını yürüten ekipler de araçların tek bir parça halinde kalmadığını ve ağırlık altında sürüklenerek parçalandıklarına vurgu yaptı.
Halk TV'nin haberine göre magnez çukurundan servis edilen görüntülerde araç parçalarının etrafa saçıldığı gözler önüne serilirken, parçalar arasında hız göstergeleri ve lastiklerin olduğu görüldü.
Son Dakika › Güncel › Günler sonra bir ilk! İliç'teki arama çalışmalarında araç parçalarına ulaşıldı - Son Dakika
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