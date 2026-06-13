Gupse Özay'dan 'Gupi' İmza Günü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gupse Özay'dan 'Gupi' İmza Günü

Gupse Özay\'dan \'Gupi\' İmza Günü
13.06.2026 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gupse Özay, çocuklar için yazdığı 'Gupi' serisinin imza gününde minik okurlarıyla buluştu.

Oyuncu ve yazar Gupse Özay, çocuklar için kaleme aldığı kitap serisi "Gupi"nin imza günü dolayısıyla minik okurları ve aileleriyle bir araya geldi.

Doğan Çocuk etiketiyle yayımlanan Gupi serisiyle Özay, samimi karakterleri ve eğlenceli maceralarıyla okurlara keyifli bir okuma deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Mizahı ve özgün hikaye anlatımıyla geniş bir hayran kitlesi oluşturan Özay, yeni kitap serisi ile ilgili D&R Bağdat Caddesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özay, projenin kendisinde bir heyecan oluşturduğunu dile getirerek, daha önce de çocuk kitapları yazdığını, ancak Gupi'nin kendisi için özel bir yeri olduğunu ifade etti.

İlk animasyon projesi olan Gupi ile ilgili Gupse Özay, "Çocukların dünyasına aşığım. Gupi macerasına başladığımız günlerden bu güne gelmek bende bir heyecan yaratıyor, içim içime sığmıyor. Gupi animasyonu benim ilk işimdi. Şimdi onun kitapları da çocuklarla buluştuğu için daha da mutluyum." dedi.

"En tatlı danışmanım kızım"

Kişisel hayatında da çocukları güldürmeyi çok sevdiğini ifade eden Özay, projenin çıkış sürecinin de kendi annelik dönemine denk geldiğini anlattı.

Özay, projedeki en büyük destekçisinin ve eleştirmeninin kızı Jan Asya olduğuna işaret ederek, "Bu fikir zaten çocuk kitapları yazarken, çocukların beni filmlerde de izlediğini ve onlarla bağ kurduğumu fark etmemle gelişti. Kendi çocuğumun olduğu döneme denk geldi. Çizgi filmi ilk önce kızım izliyor. İlk onun kıkırdadığı yerleri çoğaltıyoruz, büyütüyoruz. Kendisine danışıyorum, o yüzden en tatlı danışmanım o." diye konuştu.

Yeni sezonlar ve yeni filmler yolda

Gupi animasyonunda karakter için neden turuncu rengi seçtiği sorusuna "Sarı ve turuncuyu çok severim, bana göre turuncu çok enerjik ve mutlu edici bir renk." yanıtını veren Özay, çocuklar için yeni sürpriz projeler olacağını da açıkladı.

Etkinlikte "Gupi" karakteri de çocuklarla buluştu. Renkli görüntülere sahne olan program, Özay'ın okurları için kitaplarını imzalaması ve hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gupse Özay, Edebiyat, Magazin, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gupse Özay'dan 'Gupi' İmza Günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi Diyarbakır'da yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Tavuk firmalarına denetim kayyumu atanmasıyla ilgili başsavcılıktan açıklama Tavuk firmalarına denetim kayyumu atanmasıyla ilgili başsavcılıktan açıklama
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP’den istifa etti Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
Listenin en başına yazıldı Fenerbahçe’de Asensio için karar Listenin en başına yazıldı! Fenerbahçe'de Asensio için karar
Transfer tamam Jose Mourinho, G.Saray’ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti Transfer tamam! Jose Mourinho, G.Saray'ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti

17:51
AP’nin “yaptırım“ iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic’in adı kendi ülkesinde seçim usulsüzlükleri ile anılıyor
AP'nin "yaptırım" iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic'in adı kendi ülkesinde seçim usulsüzlükleri ile anılıyor
17:17
2026-2027 eğitim öğretim takvimi belli oldu
2026-2027 eğitim öğretim takvimi belli oldu
16:55
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi
16:48
İran: Mutabakat yarın olmasa da önümüzdeki günlerde imzalanabilir
İran: Mutabakat yarın olmasa da önümüzdeki günlerde imzalanabilir
15:42
A Milli Takım kampında sigara iddiası Görüntüler tartışma yarattı
A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı
15:41
Bakan Gürlek’ten Avrupa Parlamentosu’nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 18:47:06. #7.12#
SON DAKİKA: Gupse Özay'dan 'Gupi' İmza Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.