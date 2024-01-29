Gürcistan Başbakanı Garibaşvili İstifa Etti

- Gürcistan Başbakanı Garibaşvili istifa etti

TİFLİS - Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili istifa ettiğini duyurdu.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, başkent Tiflis'te bulunan Hükümet Yönetimi binasında düzenlediği özel basın toplantısında kameralar karşısına geçerek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Garibaşvili, "Değerli arkadaşlar, heyet ile görüştüğümüz karar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. Bugün Başbakanlık görevinden ayrılıyorum. Geçtiğimiz yılın sonunda, üç yıllık faaliyetlerim hakkında kapsamlı bir raporu kamuoyuna sundum. Bildiğiniz gibi en zor dönemde, iç ve dış siyasi, ekonomik ve sosyal kriz şartlarında ikinci dönem hükümet başkanı olarak göreve başladım. Ben açıkça ülkemize hizmet ettim. Ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını tavizsiz savundum ve bu dönemde ekiple birlikte elde ettiğimiz sonuçlardan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Başkalarına fırsatlar verilmesi gerekiyor"

Garibaşvili, "Siyasi ekibimizin gücünü gösteren temel faktörlerden biri iç demokrasidir ve bunun en belirgin tezahürü rotasyon ilkesidir. Ekipte pek çok başarılı lider var ve başkalarına fırsatlar verilmesi gerekiyor. Dahası, yeni zorluklarla karşı karşıya olduğumuz için, sonbahardaki seçimlerde yeni bir parlamento seçeceğiz ve Gürcü Hayali Partisi, daha büyük hedeflere ulaşmak üzere ilerlemeye devam etmek için ikna edici bir seçim zaferine hazırlanmalı. Bu siyasi gerçekliğe dayanarak siyasi konseyden parti başkanlığı teklifini aldım, 1 Şubat'ta bu konuyla ilgili kongre yapılacak. Desteklerinden dolayı ekip arkadaşlarıma, eşime, çocuklarıma ve velilerime teşekkür ediyorum. Umarım artık ailemle daha fazla vakit geçirebilirim. Vatanımıza barış, refah ve birlik diliyorum" dedi.

Garibaşvili 2015 yılında da istifa etmişti

Garibaşvili, 2013 yılında Başbakanlık görevini üstlenmiş, 2015 yılında görevinden istifa etmiş ve 22 Şubat 2021'de ikinci kez Gürcistan Başbakanı olarak seçilmişti.

Gürcistan'da yeni başbakanın İrakli Kobakhidze olması bekleniyor

Gürcistan basınında yer alan haberlerde, Garibaşvili'nin yerine iktidar partisi Gürcü Hayali'nin Genel Başkanı İrakli Kobakhidze'nin geçmesinin beklendiği iddia edildi.