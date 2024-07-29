Gürcistan Başbakanı: Ukrayna'daki savaş gelecek yıl sona erecek - Son Dakika
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Gürcistan Başbakanı: Ukrayna'daki savaş gelecek yıl sona erecek

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Ukrayna'da devam eden savaşın gelecek yıl bitmesini beklediklerini söyledi. Kobakhidze, ABD ve Gürcistan ilişkilerinde yaşanan sorunların çözüm yollarına değinerek, ikili ilişkilerin yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti. Ülkeler arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılması için önce ABD'de başkanlık seçimlerinin yapılması ve Ukrayna'da devam eden savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Kobakhidze, herhangi bir yönetimle ilişkilerin yeniden başlatılmasının savaştan sonra daha kolay olacağını vurguladı.

29.07.2024 23:55
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Ukrayna'da devam eden savaşının gelecek yıl bitmesini beklediklerini söyledi.

Başbakan Kobakhidze, Gürcistan'daki "İmedi" televizyon kanalına verdiği demeçte, ülkesinin iç ve dış siyaseti ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Kobakhidze, "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasası nedeniyle ABD ve Gürcistan ilişkilerinde yaşanan sorunların çözüm yollarına değindi.

ABD'nin Gürcistan'ın stratejik ortak ülkesi olduğuna dikkatini çeken Kobakhidze, ikili ilişkilerin yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti.

Kobakhidze, ülkeler arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılması için önce ABD'de başkanlık seçimlerinin yapılması ve Ukrayna'da devam eden savaşın sona ermesi gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Her halükarda, (ABD'de) ister bir yönetim olsun, ister diğer yönetim olsun, savaşın (Ukrayna'da) gelecek yıl sona ereceğini düşünüyorum ve ister 'Demokratlar' ister 'Cumhuriyetçiler' olsun herhangi bir yönetimle ilişkilerin yeniden başlatılması savaştan sonra daha kolay olacaktır. ABD bizim stratejik ortağımızdır ve biz hazırız. Önemli olan sonraki adımları görmemizdir. Karşılıklı adımlar atılırsa elbette ilişkilerin yeniden başlatılmasının önünde hiçbir şey duramaz."

Kaynak: AA

Gürcistan, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

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