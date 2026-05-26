Gürcistan Cumhuriyeti 108. Yaşını Kutladı

26.05.2026 14:24
Gürcistan Cumhuriyeti'nin 108. kuruluş yıl dönümü, Tiflis ve diğer bölgelerde coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla Tiflis'te askeri geçit töreni düzenlendi.

Özgürlük Meydanı'nda yapılan törene Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Başbakanı İrakli Kobakhidze, bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patriği III. Şio ve çok sayda davetli katıldı.

Gürcistan mili marşının çalınmasıyla başlayan tören kapsamında, Gürcistan Silahlı Kuvvetlerine katılan yeni askerler de yemin etti.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Gürcü halkının asırlar boyunca bağımsızlık için mücadele verdiğini ifade etti.

Halkın sürekli bağımsızlığa sahip çıkması gerektiğini kaydeden Kavelaşvili, "Bağımsızlık günü, daha kararlı, birlik içinde olmamızı ve Gürcistan'ın geleceğini sadece ülkemizin çıkarları doğrultusunda belirlememizi hatırlatıyor." diye konuştu.

Kavelaşvili, ülkesinde Rusya'nın işgal ettiği Abhazya ile Güney Osetya bölgelerindeki Abhaz ve Güney Osetya halkına da hitap ederek, çağdaş ve birleşik Gürcistan'ı hep birlikte inşa etmeleri gerektiğini söyledi.

Başbakan askerleri selamladı

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze de vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak meydanda yemin eden askerleri selamladı.

Kobakhidze, 26 Mayıs'ın ülkesi için özel bir gün olduğuna dikkatini çekerek şunları kaydetti:

"Bugün, ulusumuzun asırlar boyunca sürdürdüğü devlet bağımsızlığı mücadelesini, özgürlük seven halkımızın ve büyük şahsiyetlerimizin cesareti ile bilgeliğini, yüzyıllardır ulusal onurumuzu ve ulusal kimliğimizi koruyan ebedi değerleri bir kez daha hatırlıyoruz."

Ortodoks Kilisesi Patriği III. Şio, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ile Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı İrakli Çikovani'nin konuşmaların ardından, orduya ait savaş uçakları ve helikopterler gösteriş uçuşlarını gerçekleştirdi.

Binlerce kişi kutlamalara katıldı

Gürcistan Cumhuriyetin 108. yıl dönümü vesilesi ile Özgürlük Meydanı'nda gerçekleşen askeri geçit törenini izleyen binlerce vatandaş ve Tiflis'te bulunan turistler, daha sonra burada sergilenen askeri araçları ve silahları ziyaret etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı meydanda sergilenen bazı zırhlı araçlar ve Gürcistan ordusunun kullandığı askeri teçhizat büyük ilgi gördü.

Farklı aktivitelerin de düzenlendiği meydandaki kutlamalar akşama kadar devam edecek.

Cumhuriyetin 108. yıl dönümü vesilesi ile Gürcistan'ın farklı şehir ve kasabalarında da kutlamalar yapıldı.

Kaynak: AA

