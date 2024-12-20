Gürcistan\'da Diyalog Çağrısı

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Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Avrupa Birliği (AB) yanlısı gösterilerin devam ettiği Gürcistan'da hükümet ile muhalefete diyalog çağrısında bulundu.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te üç gündür resmi temaslarda bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset, gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Berset, yaptığı açıklamada, Gürcistan temasları kapsamında hükümet, muhalefet ve bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldiğini söyledi.

Tiflis hükümetinin, Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini askıya almasına karşı 23 gündür süren protestolara değinen Berset, ülkede siyasi gerginlik olduğunu dile getirdi.

Gürcistan'ın şimdi önemli bir süreçten geçtiğini kaydeden Berset, "Gürcistan için şimdilik kritik bir dönem." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin 25 yıldır Avrupa Konseyine üye olduğunu hatırlatan Berset, Gürcistan toplumunu desteklemek için burada bulunduğunu söyledi.

Berset, "Ben (26 Ekim'deki parlamento seçimleri) seçimleri meşrulaştırmak için burada değilim. Seçim gözlemine ilişkin sonuçlar zaten yazılacaktır." dedi.

Gürcistan'daki siyasi krizin çözülmesi için tüm tarafların arasında diyaloğun başlatılması gerektiğini kaydeden Berset, "Diyalog, işleyen her demokrasinin temel taşıdır." ifadesini kullandı.

Tartışmalara neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasası

Berset, Gürcistan Parlamentosunun, bu yıl tartışmalara ve gösterilere neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasını kabul ettiğini hatırlatarak, yasanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Venedik Komisyonuna göre değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bununla ilgili Gürcistan hükümeti yetkilileriyle görüştüğünü anlatan Berset, yasanın içeriğinin değiştirilmesi konusunda hükümetin kendisine "söz verdiğini" dile getirdi.

Berset, "Venedik Komisyonunun da aralarında bulunduğu Gürcistan ve Avrupa Konseyi temsilcilerinden çalışma grubu oluşturularak mevzuatta yapılması gereken değişiklikler belirlenecek." diye konuştu.

Gürcistan'ı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Berset, "Gürcistan'ın yeri Avrupa'ydı ve hala da öyle." ifadesini kullandı.

Berset, Tiflis temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisi Kurucu Onursal Başkanı, iş insanı Bidzina İvanişvili ile muhalefet ve STK temsilcileriyle görüştü.

Berset'in Gürcistan ziyareti sona erdi.