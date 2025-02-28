Gürcistan'da Heyelan Yolu Kapattı

Güncel

Gürcistan Sarpi bölgesinde heyelan yolu kapattı

BATUM - Gürcistan Sarpi'de heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya kütleleri karayolunu ulaşıma kapattı.

Gürcistan'ın Sarpi bölgesinde, Sarp Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafede heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya kütleleri karayolunu ulaşıma kapattı.

Heyelan anında bölgede araç geçmemiş olması büyük bir facianın önüne geçerken, yaşananlar Türk vatandaşları tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

Olayın ardından, heyelan nedeniyle kapanan yolu açmak için vatandaşlar taşları temizlemeye çalıştı. Gürcistan yetkilileri, bölgedeki güvenliği sağlamak ve yolları temizlemek için bölgeye ekip gönderdiklerini bildirdi.