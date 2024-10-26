Gürcistan'da Parlamento Seçimleri Tamamlandı - Son Dakika
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Gürcistan'da Parlamento Seçimleri Tamamlandı

Gürcistan\'da Parlamento Seçimleri Tamamlandı

Gürcistan'da 11. parlamentoya girecek milletvekilleri için oy verme işlemi sona erdi, sonuçlar bekleniyor.

26.10.2024 21:47
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Gürcistan'da 11. parlamentoya girecek milletvekillerinin belirlenmesi için düzenlenen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi.

Parlamento seçimlerinde oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de tamamlandı.

Ülkenin, 1991'de yeniden bağımsızlığını kazandıktan sonra 11. parlamentonun belirlenmesi için gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına geçildi.

Bu arada, ülkenin önde gelen televizyon kanallarının verdiği sandık çıkış anketlerine göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi en çok oyu aldı.

Gürcü Hayali Partisi, İmedi TV'ye göre yüzde 56,1, Mtavari TV'ye göre yüzde 42, Formula TV'ye göre ise yüzde 40,9 oy aldı.

Aynı medya kuruluşlarına göre, Gürcistan'da tutuklu olarak yargılanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin de kurucusu olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin öncülüğünde kurulan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" seçim bloku yüzde 11 ila 17 ve bu partiden kısa süre önce ayrılan isimlerin yer aldığı partilerin oluşturduğu "Değişim İçin Koalisyon" seçim bloku ise yüzde 12 ila 18 oy aldı.

Gürcü Hayali Partisi liderlerinden zafer konuşması

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Gürcü Hayali Partisinin Kurucu Onursal Başkanı, iş insanı Bidzina İvanişvili, hükümet yetkilileri ve partinin çok sayda destekçisi, partinin Tiflis'teki merkez ofisinde toplandı.

Sandıkların kapanmasının ardından İmedi TV'nin verdiği sonuçlara göre parlamento seçimlerinde 4. kez üst üste kazandıklarını belirten parti yöneticileri, zafer kutlaması yaptı.

Başbakan Kobakhidze, parti genel merkezinde yaptığı konuşmada, Gürcü halkının, ülkenin Avrupa geleceğine destek verdiğini belirtti.

Kobakhidze, partisine oy verenlere teşekkür ederek, halkın desteğiyle önemli başarılara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

Siyasete geri dönen İvanişvili de konuşmasında, son 12 yılda 4. kez parlamento seçimini kazandıklarını kaydetti.

İvanişvili, gelecek 4 yılda ülkenin daha da kalkınması için yoğun çaba sarf edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, muhalefetin yüzde 52 oy aldığını belirtti

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise X hesabından yaptığı açıklamada, televizyon kanallarında açıklanan ilk sonuçları değerlendirdi.

Zurabişvili, henüz yurt dışında açılan sandıklardan tüm oyların gelmemesine rağmen, seçimleri ülkenin AB ile entegrasyonunu destekleyen muhalefet partilerinin kazandığını iddia etti.

Zurabişvili, seçimlerde "hile yapma girişimlerine" rağmen muhalefet partilerinin yüzde 52 oy aldığını belirtti.

Partiler yüzde 5 barajını geçmeye çalışıyor

Aralarında 4 seçim bloku olmak üzere toplam 18 parti, yüzde 5 seçim barajını geçmek için yarıştı.

Seçim sonucu, parlamentoda 76 koltuğu elde edebilen siyasi parti veya seçim bloku, tek başına iktidarı kurabilecek.

Seçimlerde muhalefet partilerin kazanması durumunda koalisyon hükümetin kurulması ihtimali büyük.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonunun, gece saatlerinde ilk sonuçları yayımlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da Parlamento Seçimleri Tamamlandı - Son Dakika

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