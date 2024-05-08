Gürcistan\'da Yasa Tasarısı Karşıtı Gösterilerde Provokasyon Girişimleri Tespit Edildi

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Gürcistan Güvenlik Dairesi, Tiflis'te düzenlenen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösterilerde bazı grupların provokasyon girişiminde bulunarak şiddet senaryoları geliştirmeye çalıştığının tespit edildiğini bildirdi.

Güvenlik Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te son dönemlerde "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolara ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

Başkentteki gösteriler sırasında bazı grupların provokasyon girişimlerinde bulunarak gelişmeleri bir şiddet senaryosuna doğru sürüklemeye çalıştıkları kaydedilen açıklamada, gösteriler sırasında bu şiddet eylemlerinin, dış kaynaklardan sağlanan fonlarla yönetildiği savunuldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında Ukrayna'da Rus ordusuna karşı savaşan bazı Gürcülerin de Tiflis'teki gösterilerle bağlantısı olduğu kaydedilen açıklamada, bu kişilerin Gürcistan'a gelerek polise karşı eylemlerde yer almaya hazır oldukları ifade edildi.

Dış kaynaklardan desteklenen bazı radikal grupların, Gürcistan'da devlet kurumlarını kuşatma, ana yolları kapatma ve güvenlik güçlerine saldırı girişimlerinde bulunarak ülkede istikrarsızlık yaratmayı amaçladıkları belirtildi.

Açıklamada, gösterilerin organizatörlerinin, özellikle emniyet güçlerini hedef alarak hükümeti şiddet yoluyla devirmeyi amaçladıkları savunuldu.

Gürcistan'da gösteriler 20 günden fazladır devam ediyor

Gürcistan'da, hükümetin parlamentoya tekrar sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protestolar, 20 günden fazladır devam ediyor.

İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, 1 ve 2 Mayıs'taki gösteriler sırasında parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan ve binanın önünde barikat kuran göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.

"Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı iki onaydan geçti

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı, 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçti.

Tasarının yasalaşması için parlamentoda 3 kez onaylanması gerekiyor.

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılacak

Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

Geçen yıl gösterilere neden olmuştu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.