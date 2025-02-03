Gürcistan'daki Gösterilerde İki Muhalefet Lideri Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gürcistan'daki Gösterilerde İki Muhalefet Lideri Gözaltına Alındı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te iktidar partisine karşı yapılan protestolar sırasında iki muhalefet lideri gözaltına alındı. Gösteriler, Ekim 2024'teki seçimlerdeki hile iddiaları nedeniyle devam ediyor. AB, Gürcistan'daki barışçıl protestoculara yönelik baskıların kabul edilemeyeceğini belirtti.

03.02.2025 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Gürcistan'daki gösterilerde 2 muhalefet lideri gözaltına alındı

TİFLİS - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te iktidar partisine karşı düzenlenen gösterilerde 2 muhalefet lideri gözaltına alındı.

Gürcistan'da İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin Ekim 2024'te düzenlenen parlamento seçimlerinde zafer ilan etmesi nedeniyle ülkede başlayan protestolar Kasım ayından bu yana devam ediyor. Dün akşam düzenlenen kitlesel gösteride binlerce kişi başkent Tiflis'te sokaklara döküldü. Tiflis'in kuzeyinde toplanan kalabalık şehrin çıkışındaki otoyolu kapattı. Göstericiler daha sonra Tiflis'in merkezindeki parlamento binasının önünde protestolarına devam etti.

Polisin müdahale ettiği protestolarda çok sayıda gösterici ile Avrupa yanlısı Akhali partisinin lideri Nika Melia ve muhalefetin önde gelen isimlerinden eski Tiflis Belediye Başkanı Gigi Ugulava gözaltına alındı. Melia'nın avukatı tarafından yapılan açıklamada "idari suçtan" gözaltına alındığı ve mahkemeye çıkacağını taahhüt etmesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas gösterilere ilişkin yaptığı açıklamada, barışçıl protestoculara, gazetecilere ve politikacılara yönelik acımasız baskının kabul edilemeyeceğini belirti. Kallas, "Gürcistan, aday bir ülkeden beklenen her şeyin gerisinde kalıyor. AB, Gürcistan halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yanında" dedi.

Gürcistan'da hükümet 28 Kasım 2024'te, müzakerelerin "şantaj aracı" olarak kullanıldığını gerekçe göstererek 2028 yılının sonuna kadar AB katılım görüşmelerinin askıya alınmasına karar vermişti.

Muhalif gruplar, Ekim 2024'teki parlamento seçimlerinde hile yapılması sonucu iktidar partisinin konumunu koruduğunu belirtiyor. İktidar partisinin getirdiği bazı yasalara karşı çıkan muhalifler ayrıca partinin ülkeyi Avrupa Birliği'ne katılmasını engelleyerek Rusya tarafına çekmeye çalıştığını ifade ediyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Gürcistan, Güvenlik, Politika, Güncel, Tiflis, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'daki Gösterilerde İki Muhalefet Lideri Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye’ye PKK’nın Suriye’de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye'ye PKK'nın Suriye'de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik
23:15 YPGPYD’li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi
23:14 Fenerbahçe’den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı
23:05 Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa tsunamiye yol açabilir Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa tsunamiye yol açabilir
17:48 Türkiye’nin gözü Ege’de Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
08:54 O Ses Türkiye’nin yayın tarihi belli oldu Murat Ceylan Survivor’da açıkladı O Ses Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da açıkladı
08:54 İntihar eden İlker Gönen’in avukatından olay iddia Başsavcılık soruşturma başlattı İntihar eden İlker Gönen'in avukatından olay iddia! Başsavcılık soruşturma başlattı
08:52 Gece girdiği AVM’deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı Gece girdiği AVM'deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı
08:36 Emily in Paris’in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu
08:32 Tam 8 gol Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 23:41:02. #1.11#
SON DAKİKA: Gürcistan'daki Gösterilerde İki Muhalefet Lideri Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.