Gürcistan Ekonomisi 2024'te %9 Büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gürcistan Ekonomisi 2024'te %9 Büyüdü

Gürcistan Ekonomisi 2024\'te %9 Büyüdü

Başbakan Kobakhidze, Gürcistan ekonomisinin 2024'te %9 büyüyerek 90 milyar Lariyi aştığını söyledi.

20.01.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülke ekonomisinin 2024'ü yaklaşık yüzde 9 büyümeyle kapattığını söyledi.

Başbakan Kobakhidze başkent Tiflis'e hükümet binasında başkanlık yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

Hükümet olarak, ülkenin ekonomisinin güçlendirilmesi için etkili adımlar atmaya devam ettiklerini kaydeden Kobakhidze, bu açıdan geçen yılın başarılı olduğunu belirtti.

Kobakhidze, Gürcistan ekonomisinin 2024'te 90 milyar Lariyi (yaklaşık 32 milyar dolar) aştığını ifade ederek, "2024 yılını yaklaşık yüzde 9'luk bir ekonomik büyümeyle kapatıyoruz." dedi.

Yılın ilk bakanlar kurulu toplantısını yaptıklarını hatırlatan Kobakhidze, 4 yıl boyunca farklı alanlarda gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verdi.

Ülkesindeki iç siyasi gelişmelerine de değinen Kobakhidze, muhalefeti ülkenin çıkarlarına karşı çalışmakla suçladı.

Muhalefetin amacının Gürcistan da kriz çıkararak ekonomiye zarar vermek olduğunu savunan Kobakhidze, "Ülkemizde herkese karşı çıkan radikal bir muhalefet var." diye konuştu.

Kobakhidze, Gürcistan'ın milli amaçlarına ulaşması ve kalkınması yönünde yoğun çalışmalar sürdürdüklerini belirterek "Radikallere somut bir darbe vurmalıyız. Ülkemizde radikalizm ve liberal faşizm son bulmalıdır." ifadesini kullandı.

Gürcistan-ABD ilişkilerin yeniden başlatılması fırsatı

Ülkede Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin askıya alınması nedeniyle son dönemde ABD ile "kötüleşen" ilişkiler hakkında da konuşan Kobakhidze, bugün yemin ederek görevine başlayacak Donald Trump'ın başkanlık döneminde ikili ilişkilerin yeniden başlatma imkanının ortaya çıkacağına inandığını belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Gürcistan, Politika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan Ekonomisi 2024'te %9 Büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:40 ABD’de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak ABD'de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak?
14:39 Milli Eğitim Bakanlığı ’’fahiş fiyat’’ talep eden özel okullara soruşturma başlattı Milli Eğitim Bakanlığı ''fahiş fiyat'' talep eden özel okullara soruşturma başlattı
14:16 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi
13:41 Özel’den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
20:39 Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe’nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu
20:27 Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı
20:00 Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı
19:53 Onana’dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 15:15:58. #1.13#
SON DAKİKA: Gürcistan Ekonomisi 2024'te %9 Büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.