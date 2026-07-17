Gürcistan ve Türkmenistan İlişkilerini Güçlendiriyor

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, iki ülke arasında siyaset, ticaret ve ekonomi gibi alanlardaki ilişkileri güçlendirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Kobakhidze ile ülkesinde resmi temaslarda bulunan Berdimuhamedov, başkent Tiflis'teki Hükümet Binası'nda bir araya geldi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kobakhidze, Gürcistan ve Türkmenistan arasında karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin mevcut olduğunu söyledi.

Berdimuhamedov'un Tiflis temaslarının iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi açısından önemli olduğunu kaydeden Kobakhidze, "Türkmenistan ile ilişkilerimizi, ortaklığımızı ve dostluğumuzu derinleştirmeye olan özel ilgimizi vurgulamak isterim." diye konuştu.

Kobakhidze, Türkmenistan ile siyaset, ticaret, ekonomi, kültür gibi alanlardaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, ikili görüşmede Orta Koridor güzergahına daha fazla yükün çekilmesi gibi konular üzerinde de konuştuklarını aktardı.

Berdimuhamedov da görüşmede ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması gibi konuları masaya yatırdıklarını dile getirdi.

Gürcistan'da gerçekleştirdikleri görüşmelerden elde edilen sonuçlardan memnun kaldıklarını kaydeden Berdimuhamedov, "Siyasi ilişkilerimizi genişletme, işbirliğimizi ve diplomatik çabalarımızı artırma ve böylece ilişkilerimizin daha uzun vadeli bir perspektifte devam etmesi konusunda anlaştık. Gürcistan, Türkmenistan'ın ana ekonomik ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Berdimuhamedov şunları kaydetti:

"Güney Kafkasya, Hazar-Kafkasya güzergahının bir parçasıdır ve bu bağlamda, ortak ulaşım ve lojistik portföyümüzün, Afganistan, Azerbaycan ile Türkiye'yi kapsayan Lapis Lazuli güzergahı ve Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Romanya'yı da kapsayan Hazar-Karadeniz koridoru gibi çok umut vadeden projeleri içerdiğini vurgulamak isterim."

Berdimuhamedov, Tiflis temasları kapsamında dün Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya geldikten sonra, Başbakan Kobakhidze ile birlikte Gürcistan-Türkmenistan İş Forumu'nun açılışına da katılmıştı.

Berdimuhamedov'un Gürcistan temasları bugün sona erecek.