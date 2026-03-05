Gürcistan ve Ukrayna'dan İHA Saldırısına Kınama - Son Dakika
Gürcistan ve Ukrayna'dan İHA Saldırısına Kınama

05.03.2026 19:36
Gürcistan ve Ukrayna, Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırısını kınadı ve bölgedeki durumu eleştirdi.

Gürcistan ve Ukrayna, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı kınadı.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından, Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlenen ve birkaç kişinin yaralanmasına yol açan İHA saldırısını kınıyor. Uluslararası hukukun ilke ve normlarını ağır şekilde ihlal eden ve bölgedeki durumu tırmandırmayı amaçlayan eylemler kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Gürcistan ile Azerbaycan arasında güçlü dostane ve stratejik ilişkilerin olduğu kaydedilen açıklamada, Gürcistan'ın kardeş Azerbaycan ile dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine yönelik pervasız saldırılarının ardından Azerbaycan'a yaptığı bu saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Orta Doğu ve çevresindeki bölgelerde istikrar ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi için uluslararası imkanların birleştirilmesi gerektiğini savunan Sybiha, "İran'ın Azerbaycan'a saldırısı, Tahran'daki rejimin bölgesel değil, küresel bir tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha, İran'ın Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere Rusya'ya İHA'ları tedarik etmek veya Azerbaycan'a saldırı düzenlemek için bir sebebi olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

