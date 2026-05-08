Gürcü Askerlere Türkçe Sertifikası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürcü Askerlere Türkçe Sertifikası

Gürcü Askerlere Türkçe Sertifikası
08.05.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'daki Türkçe dil eğitimi tamamlandı, asker ve savunma personeline sertifikalar verildi.

Milli Savunma Bakanlığı ile Gürcistan Savunma Bakanlığı arasındaki askeri eğitim ve işbirliği faaliyetleri kapsamında eğitim alan Gürcü askerlere ve Savunma Bakanlığı personeline "Türkçe Dil Eğitimi" sertifikaları takdim edildi.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki "Askeri Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri" kapsamında tamamlanan "3'üncü Dönem Türkçe Dil Eğitiminin" kapanış ve sertifika töreni başkent Tiflis'te yapıldı.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) yapılan törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Gürcistan Savunma Kuvvetleri Dil Okulu Komutanı Albay Kakhaber Nikoleişvili, Tiflis YEE Koordinatörü Ahmet Bahadır Şahin, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay İlhan Öktendural ile kursiyerler katıldı.

Tiflis YEE Koordinatörü Şahin programda yaptığı konuşmada, "Kursiyerlerimiz, 20 Şubat-17 Nisan tarihleri arasında A1 ve A2 seviyelerinde toplam 72 saatlik eğitimi başarıyla tamamladılar ve sertifika almaya hak kazandılar." ifadesini kullandı.

Şahin, yaz döneminde yapılması planlanan 4'üncü dönem Türkçe kurslarına yönelik hazırlıklara başladıklarını belirterek, "Söz konusu programın, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlamasını son derece değerli bulduğumuzu belirtmek isterim." diye konuştu.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Arı da, bu tür programların ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine katkı sağladığını söyledi.

Bir aydan uzun bir süre önce Gürcistan'da görev yapmaya başladığını aktaran Arı, "Bu arada, hangi Gürcistan üst düzey yetkilisiyle görüşsem, ilişkilerin mükemmeliyetini vurguladı." dedi.

İki gün önce Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile bir araya geldiğini kaydeden Arı, "İlişkilerimizin, askeri ilişkilerimizin, işbirliğimizin tüm boyutlarıyla ne kadar ileri bir aşamada olduğunu kaydettik." diye konuştu.

Arı, Gürcistan ile olan mükemmel ilişkilerden Türkiye olarak büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Halklarımız arasındaki bağlar çok kuvvetli. Bu da hem sınır komşusu olmamızdan kaynaklanıyor, hem ortak tarihimizden kaynaklanıyor." dedi.

Eğitim kursuna katılan askerler ve Gürcistan Savunma Bakanlığı çalışanlarına teşekkür eden Arı, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin de Gürcüce eğitim aldığını belirtti.

Albay Nikoleişvili de dil eğitiminin ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin ve müttefikliğin güçlendirilmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Nikoleişvili bu tür eğitim programlarının karşılıklı tecrübelerin paylaşılması ve iki ülke halklarının Türkiye ile Gürcistan'ın tarihini ve kültürünü öğrenmesine katkı sağladığını söyledi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcü Askerlere Türkçe Sertifikası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı’nda kutladı Başkandan yeni stat müjdesi Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda kutladı! Başkandan yeni stat müjdesi
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, “Sondan ikinci başbakanımız“ diyerek Davutoğlu’na yanıt verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, "Sondan ikinci başbakanımız" diyerek Davutoğlu'na yanıt verdi
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla... Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...

20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
18:38
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 20:32:31. #7.13#
SON DAKİKA: Gürcü Askerlere Türkçe Sertifikası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.