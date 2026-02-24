Gürer'den Özel Sektöre Promosyon Teklifi

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özel sektör çalışanlarının banka promosyonlarından yararlanabilmesine yönelik kanun teklifi verdi. Mevcut uygulamanın çalışanlar arasında açık bir eşitsizlik yarattığını belirten Gürer, "Aynı bankacılık sistemi içinde yer alan iki çalışandan biri kamu görevlisi olduğu için promosyon hakkına sahipken, diğeri özel sektörde çalıştığı için bu haktan mahrum bırakılıyor. Bu durum Anayasa'da güvence altına alınan eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özel sektör çalışanlarının da banka promosyonlarından yararlanması için İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

"Promosyonu ödemeyene para cezası uygulansın"

4857 sayılı İş Kanunu'nda değişiklik yapılmasını talep eden Gürer, bankalar tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının işçilere dağıtılmasını, ücretlerin hangi banka aracılığı ile dağıtılacağını da biri işçi olmak üzere üç kişilik bir komisyonun karar vermesi gerektiğini belirtti. Gürer, teklifinde promosyon ödemeyen işverenlere her işçi ve her ay için 50 bin lira para cezası uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kanun teklifinin genel gerekçesinde, çalışan maaşlarının günümüz ekonomik koşulları nedeniyle bankalar aracılığıyla ödenmesinin fiilen zorunlu hale geldiğine, bu durumun da bankalar açısından büyük bir nakit akışı ve önemli bir kar alanı yarattığını vurgulayan Gürer, "Çalışanların ücretleri bankaların sistemlerinde tutuluyor. Bankalar bu kaynak üzerinden ciddi bir 'nema' elde ediyor. Ancak bu kaynağın oluşmasını sağlayan emek sahipleri çoğu zaman bu kazançtan pay alamıyor. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"Eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır"

Kamu görevlilerinin banka promosyonlarından yasal güvenceyle yararlandığını anımsatan Gürer, şunları kaydetti:

"Aynı bankacılık sistemi içinde yer alan, aynı şekilde maaşı bankalar üzerinden ödenen iki çalışandan birinin kamu çalışanı olduğu için promosyon hakkına sahip olması, diğerinin ise özel sektörde çalıştığı için bu haktan mahrum bırakılması, Anayasa'da güvence altına alınan eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır."

Mevcut uygulamada birçok özel sektör işletmesinde banka promosyonları ya hiç alınmamakta ya da işveren tarafından işletme gideri olarak değerlendirilerek çalışana yansıtılmamaktadır. Oysa bankaların, çalışanların maaşlarını sistemlerinde tutarak elde ettikleri kazanç çalışanlara bir lütuf değil, doğrudan emeğin karşılığı olan ekonomik bir haktır. Özellikle hayat pahalılığının ve gelir kaybının arttığı bir dönemde, maaş promosyonlarının özel sektör çalışanları için de önemli bir ekonomik destek sağlayacağı açıktır.

İşyerlerinde maaş promosyonlarına ilişkin belirsizlikler, işçi ile işveren arasında güven sorunlarına ve çalışma barışını zedeleyen huzursuzluklara yol açmaktadır. Böyle bir düzenleme, hem çalışanlar arasındaki eşitsizliği giderecek hem de iş barışını güçlendirerek sosyal adaletin tesisine katkı sağlayacaktır."