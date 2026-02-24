Gürer'den Özel Sektöre Promosyon Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürer'den Özel Sektöre Promosyon Teklifi

24.02.2026 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gürer, özel sektör çalışanlarının banka promosyonlarından yararlanması için teklif sundu.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özel sektör çalışanlarının banka promosyonlarından yararlanabilmesine yönelik kanun teklifi verdi. Mevcut uygulamanın çalışanlar arasında açık bir eşitsizlik yarattığını belirten Gürer, "Aynı bankacılık sistemi içinde yer alan iki çalışandan biri kamu görevlisi olduğu için promosyon hakkına sahipken, diğeri özel sektörde çalıştığı için bu haktan mahrum bırakılıyor. Bu durum Anayasa'da güvence altına alınan eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özel sektör çalışanlarının da banka promosyonlarından yararlanması için İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

"Promosyonu ödemeyene para cezası uygulansın"

4857 sayılı İş Kanunu'nda değişiklik yapılmasını talep eden Gürer, bankalar tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının işçilere dağıtılmasını, ücretlerin hangi banka aracılığı ile dağıtılacağını da biri işçi olmak üzere üç kişilik bir komisyonun karar vermesi gerektiğini belirtti. Gürer, teklifinde promosyon ödemeyen işverenlere her işçi ve her ay için 50 bin lira para cezası uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kanun teklifinin genel gerekçesinde, çalışan maaşlarının günümüz ekonomik koşulları nedeniyle bankalar aracılığıyla ödenmesinin fiilen zorunlu hale geldiğine, bu durumun da bankalar açısından büyük bir nakit akışı ve önemli bir kar alanı yarattığını vurgulayan Gürer, "Çalışanların ücretleri bankaların sistemlerinde tutuluyor. Bankalar bu kaynak üzerinden ciddi bir 'nema' elde ediyor. Ancak bu kaynağın oluşmasını sağlayan emek sahipleri çoğu zaman bu kazançtan pay alamıyor. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"Eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır"

Kamu görevlilerinin banka promosyonlarından yasal güvenceyle yararlandığını anımsatan Gürer, şunları kaydetti:

"Aynı bankacılık sistemi içinde yer alan, aynı şekilde maaşı bankalar üzerinden ödenen iki çalışandan birinin kamu çalışanı olduğu için promosyon hakkına sahip olması, diğerinin ise özel sektörde çalıştığı için bu haktan mahrum bırakılması, Anayasa'da güvence altına alınan eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır."

Mevcut uygulamada birçok özel sektör işletmesinde banka promosyonları ya hiç alınmamakta ya da işveren tarafından işletme gideri olarak değerlendirilerek çalışana yansıtılmamaktadır. Oysa bankaların, çalışanların maaşlarını sistemlerinde tutarak elde ettikleri kazanç çalışanlara bir lütuf değil, doğrudan emeğin karşılığı olan ekonomik bir haktır. Özellikle hayat pahalılığının ve gelir kaybının arttığı bir dönemde, maaş promosyonlarının özel sektör çalışanları için de önemli bir ekonomik destek sağlayacağı açıktır.

İşyerlerinde maaş promosyonlarına ilişkin belirsizlikler, işçi ile işveren arasında güven sorunlarına ve çalışma barışını zedeleyen huzursuzluklara yol açmaktadır. Böyle bir düzenleme, hem çalışanlar arasındaki eşitsizliği giderecek hem de iş barışını güçlendirerek sosyal adaletin tesisine katkı sağlayacaktır."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürer'den Özel Sektöre Promosyon Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:12:58. #7.13#
SON DAKİKA: Gürer'den Özel Sektöre Promosyon Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.