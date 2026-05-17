Gürer: Emekli İkramiyesi ile Sadece 32 Pirzola Alınıyor

17.05.2026 10:37
CHP'li Gürer, emekli bayram ikramiyesinin alım gücünü pirzola fiyatlarıyla eleştirdi.

(ANKARA) - Kırşehir'de esnaf ziyareti yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli bayram ikramiyesini pirzola üzerinden hesapladı. Gürer, "2020 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı vekalette kesim ücretini 870 lira açıklamıştı. Bayram ikramiyesi bin liraydı. Yani bayram ikramiyesiyle bir koyun alınabiliyordu. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı vekalette kesim ücretini 18 bin lira olarak açıkladı. Bayram ikramiyesi 4 bin lira. 4 bin liraya 32 tane pirzola alınabiliyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, partisinin saha çalışmaları kapsamında görevlendirildiği Kırşehir'de, PM Üyesi Cansel Çiftçi, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur ve CHP Kırşehir İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Yılmaz, esnafı ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Gürer ve beraberindeki CHP heyeti, emekli bayram ikramiyesinin alım gücünü et fiyatları üzerinden açıkladı.

Ziyaretler sırasında bir kasaba giren Gürer, kilogram fiyatı bin 800 lira olan pirzolanın bir adedinin 125 lira olmasına dikkati çekti. Emekli Bayram ikramiyesini pirzola fiyatı üzerinden hesaplayan Gürer, 4 bin olan emekli ikramiyesiyle 32 tane pirzola alınabildiğini belirtti.

PİRZOLA ÜZERİNDEN EMEKLİ İKRAMİYESİ HESABI

CHP'li Gürer, geçmişteki fiyatları bugünler karşılaştırarak, "2020 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı vekalette kesim ücretini 870 lira açıklamıştı. Bayram ikramiyesi bin liraydı. Yani bayram ikramiyesiyle bir koyun alınabiliyordu. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı vekalette kesim ücretini 18 bin lira olarak açıkladı. Bayram ikramiyesi 4 bin lira. 4 bin liraya 32 tane pirzola alınabiliyor" diye konuştu.

Ekonomik kriz nedeniyle bayram hazırlıklarının vatandaşı zorladığını belirten Gürer, "Pirzola beş kişilik bir aile için ortalama bir öğün yemek olur. 4 bin lirayı buna verdiğin zaman çocuğa harçlık kalmıyor, şeker alamıyor, lokum alamıyor" dedi.

Esnaf ziyaretleri kapsamında bir emekli kahvehanesini de ziyaret eden Gürer'e emekliler maaşlarıyla geçinememekten yakındı. Emekliler, "Bu iktidar emekliyi gözden çıkarmış. Seçimi belliyoruz" ifadelerini kullandı.

KURBANLIK FİYATLARI

Gürer, emekli maaşının ve bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine getirilmesi için kanun teklifleri verdiğini belirterek, "Bir avuç yandaşı kayıran iktidar, emeklilerin yaşadığı derin yoksulluğu dikkate almıyor. Yurt dışından kaynağı belirsiz paraların gelişine kapı aralıyor. Emekli feryadını duymuyor. 16 milyon ekmekli bu yaşadığını unutmadan hem ülkeyi hem de kendi yaşamını düşünerek oyunu kullansın" dedi.

Hayvan pazarında bir koyunun 20 bin lira üzerinde satıldığına işaret eden Gürer, "Bırakın bayram ikramiyesini, emekli maaşla dahi koyun alınamaz duruma sürüklendi" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

