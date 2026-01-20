Gürgentepe Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Mama

(ORDU) - Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğuOrdu'nun Gürgentepe ilçesinde belediye ekipleri, sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama bıraktı. Besleme çalışmalarına Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun da katıldı.

Gürgentepe Belediye Başkanı Coşkun sokak hayvanları için çalışmalara devam ediyor. Gürgentepe'de yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen ilçedeki sokak hayvanları için belirlenen noktalara belediye tarafından mamalar bırakılıyor.

Zorlu kış günlerinde canlıların yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Coşkun, "Bu soğuk havalarda sokakta yaşayan can dostlarımızın hayatta kalabilmesi bizlerin göstereceği duyarlılığa bağlı. Onlar bize emanet. İmkanlarımız dahilinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Yurttaşlardan da sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaları istendi.