Gürlek, TMSF'de gönüllü iade hesabı açıldığını, 5 kişinin iadede bulunduğunu söyledi

Gürlek, TMSF'de gönüllü iade hesabı açıldığını, 5 kişinin iadede bulunduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Gürlek, TMSF'de gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı bir hesap iadesi açıldığını söyledi. Dün TMSF Başkanı'yla görüştüğünü, 5 kişinin bu hesaplara iadede bulunduğunu belirtti.
Bakan Gürlek: "TMSF'de bir hesap iadesi açıldı, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF Başkanımızla görüştüm, 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş"
Kaynak: AA
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