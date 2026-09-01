Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde Av Sezonu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde Av Sezonu Açıldı

Gürpınar Su Ürünleri Hali\'nde Av Sezonu Açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkan Vekili Aslan, 2026-2027 av sezonunu açarak balıkçıların yolunu ve sofrasını bereketlemesini diledi.

Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde, 2026-2027 "Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı" programı düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un bir deniz kenti, balıkçılığın ise bu kadim şehrin ruhu, en köklü mirası olduğunu söyledi.

Balıkçılara, "Haydi rastgele, vira bismillah. Yolunuz açık, bahtınız ak olsun. diyen Aslan, "Bu mirası korumak, hem denizcimizin emeğinin hakkını vermek hem de 16 milyon İstanbullu'nun sofrasına bereketli ve taze balığı ulaştırmak boynumuzun borcudur. Yeni sezonun ağlarımızı bereketle doldurmasını, tezgahlara bolluk, hanelere sağlık getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Aslan, daha sonra balık halini gezdi, esnafla sohbet etti.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü, Gürpınar, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde Av Sezonu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Gemi faciası iki çocuğunu aldı Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı Gemi faciası iki çocuğunu aldı! Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı

09:42
Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti
Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti
09:21
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz
09:16
Arda Güler’in İspanyolcası hayran bıraktı
Arda Güler'in İspanyolcası hayran bıraktı
08:24
Bolu Belediyesi’ne “hayalet araç“ operasyonu 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi
Bolu Belediyesi'ne "hayalet araç" operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi
08:22
Trabzonspor’daki kötü gidişin nedeni Salah mı Taraftarlar ikiye bölündü
Trabzonspor'daki kötü gidişin nedeni Salah mı? Taraftarlar ikiye bölündü
08:06
Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış Filo Jet’i Yunan’a tamir ettirmişler
Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 09:45:59. #7.12#
SON DAKİKA: Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde Av Sezonu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement