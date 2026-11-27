(ANKARA) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, "Artık vatandaşın sabrı sınanmasın. Emekli geçinemiyorsa, genç iş bulamıyorsa, çiftçi üretemiyorsa, kamu kaynakları tartışma konusu oluyorsa bunların hesabı sorulmalı ve çözüm üretilmelidir" dedi.

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından "Türkiye alarm veriyor. 10 maddelik acil yeniden yapılanma programı: Artık söz değil, icraat zamanı" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomik kriz, adalete güven sorunu, üretimde gerileme ve büyüyen toplumsal eşitsizlik Türkiye'nin önündeki en önemli sorunlar arasında. Vatandaş geçim mücadelesi verirken gençler geleceğini başka ülkelerde arıyor, çiftçi üretmekte, sanayici ayakta kalmakta zorlanıyor. Türkiye'nin artık günü kurtaran politikalara değil, köklü bir yeniden yapılanma programına ihtiyacı var. Türkiye'nin kaynakları, insan gücü ve üretim potansiyeli var. Ancak bu kaynakların doğru kullanılması, kamu yönetiminde liyakatin esas alınması ve toplumsal adaletin sağlanması gerekiyor."

"HUKUK HERKES İÇİN EŞİT UYGULANMALI"

"Türkiye'nin önündeki 10 acil adım" diyerek önerilerini sıralayan Tekin, şunları kaydetti:

"1. Ekonomide adalet: Emekli ve asgari ücretlinin alım gücü korunmalı, vergi yükü dar gelirlinin sırtından hafifletilmeli.

2. Rant düzeniyle mücadele: İmar kararları, arsa değer artışları ve kamu yararını ilgilendiren bütün işlemler şeffaf biçimde denetlenmeli.

3. kamu ihalelerinde şeffaflık: İhaleler, sözleşmeler, maliyetler ve kamu kaynaklarının kullanımı vatandaşın denetimine açılmalı.

4. Bağımsız yargı: Hukuk herkes için eşit uygulanmalı. Hiç kimse siyasi gücü, makamı veya serveti nedeniyle ayrıcalık sahibi olmamalı.

5. Yolsuzlukla mücadele: Kamu kaynaklarını kötüye kullananlar hakkında etkili ve bağımsız soruşturmalar yürütülmeli. Hesap verebilirlik esas olmalı.

6. Liyakatli devlet yönetimi: Kamu görevlerinde torpil ve kayırmacılık yerine bilgi, deneyim ve başarı esas alınmalı.

7. Tarım ve hayvancılıkta üretim seferberliği: Çiftçi ve hayvancı desteklenmeli, girdi maliyetleri düşürülmeli, yerli üretim güçlendirilmeli.

8. Gençlere istihdam ve gelecek: Sanayi, teknoloji ve girişimcilik yatırımları artırılmalı; gençlerin kendi ülkelerinde gelecek kurmaları sağlanmalı.

9. Anadolu'ya yatırım ve tersine göç: Kars'tan Ardahan'a, Erzurum'dan ülkenin bütün bölgelerine üretim ve istihdam yatırımları götürülmeli. İnsanların doğdukları topraklarda refah içinde yaşamaları desteklenmeli.

10. İsrafın önlenmesi: Kamuda gereksiz harcamalar sona ermeli. Halkın vergileri eğitim, sağlık, üretim ve toplumsal refah için kullanılmalı."

Bu 10 maddelik programın bir temenni listesi olarak kalmaması gerektiğini ifade eden Tekin, "İlk 100 günlük acil eylem planı, bir yıllık uygulama takvimi ve bağımsız denetim mekanizmasıyla hayata geçirilmelidir. Artık vatandaşın sabrı sınanmasın. Emekli geçinemiyorsa, genç iş bulamıyorsa, çiftçi üretemiyorsa, kamu kaynakları tartışma konusu oluyorsa bunların hesabı sorulmalı ve çözüm üretilmelidir. Türkiye'nin sorunu kaynak yokluğu değil; kaynakların nasıl yönetildiği ve kimin yararına kullanıldığıdır. Bizim ihtiyacımız ayrıcalıklı bir azınlığın zenginleştiği değil, 86 milyon vatandaşın refah içinde yaşadığı bir Türkiye'dir. Ne rant düzeni ne kayırmacılık" dedi.