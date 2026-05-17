Gürün'de Midibüs Devrildi: 25 Yaralı

17.05.2026 10:50
Sivas'ın Gürün ilçesinde, maçtan dönen taraftarları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 25 kişi yaralandı.

Onur İnanmaz (33) yönetimindeki 44 BR 029 plakalı midibüs, ilçeye bağlı Güneş köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü ağır 25 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçtakilerin, Ankara'da oynanan Çorluspor 1947-Malatya Yeşilyurtspor maçından Malatya'ya dönmek üzere yola çıkan taraftarlar olduğu öğrenildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada yaralanan taraftarlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtilerek, "Yaralı vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından ivedilikle çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve adli tahkikat işlemleri de başlatılmıştır. Bu üzücü kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü camiasına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yaralanan vatandaşlara Allah'tan şifa diledi.

Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan Çorluspor-Yeşilyurtspor karşılaşmasının ardından Malatya'ya dönüş yolunda, taraftarlarımızı taşıyan otobüsün Sivas'ın Gürün mevkisinde gece 03.30 sularında trafik kazası geçirdiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Meydana gelen kazada yaralanan vatandaşlarımızın tedavileri ilgili sağlık birimlerince sürdürülmekte olup, sürece ilişkin gerekli takip ve koordinasyon ilgili kurumlarımız tarafından hassasiyetle yürütülmektedir."

Kaynak: AA

