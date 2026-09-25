Guterres, G77 toplantısında finans, iklim ve teknolojide adalet çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Guterres, G77 toplantısında finans, iklim ve teknolojide adalet çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Guterres, BM 81. Genel Kurul marjındaki G77 toplantısında gelişmekte olan ülkeler için finans, iklim, teknoloji ve yönetişimde adalet ve reform istedi. Ağır borç yüküne dikkati çeken Guterres, Güvenlik Konseyi ile Bretton Woods kurumlarının reforme edilmesini istedi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışmaların, iklim krizinin ve küresel eşitsizliklerin derinleştiğine dikkati çekerek, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için finans, iklim, teknoloji ve küresel yönetişim alanlarında adalete dayalı çözümlere ve reforma ihtiyaç olduğunu belirtti.

Guterres, BM 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen G77 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyanın, çatışmaların sürdüğü, ateşkeslerin bozulduğu, insan hakları ve uluslararası hukukun cezasız şekilde ihlal edildiği bir dönemden geçtiğini söyledi.

İklim krizinin ağırlaştığını, küresel eşitsizliklerin derinleştiğini ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne yönelik ilerlemenin geride kaldığını belirten Guterres, kalkınmanın, eşitlik, insan onuru, refah ve barışın temel itici gücü olduğunu vurguladı.

Guterres, resmi kalkınma yardımlarının azalması, güven ve dayanışmanın gerilemesi karşısında 2030 Gündemi'nin hedeflerini koruyacak yolların acilen bulunması gerektiğini ifade etti.

Kalkınmanın önündeki engellerin aşılması için öncelikle çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğini belirten Guterres, Orta Doğu, Gazze, Sudan, Yemen ve diğer bölgelerde devam eden ihtilafların kalkınmayı daha da ulaşılmaz hale getirdiğini kaydetti.

Finansal adalet

Guterres, gelişmekte olan ülkelerin ağır borç yükü altında bulunduğunu belirterek, "Gelişmekte olan ülkeler borç içinde boğuluyor." ifadelerini kullandı.

Finansal adaletin sağlanması için gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya olduğu borç sorununa çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Guterres, uluslararası finans sisteminin daha adil bir yapıya kavuşturulması gerektiğini aktardı.

Guterres, "iklim adaletinin" önemine de dikkati çekerek, iklim krizinin gelişmekte olan ülkeleri daha ağır şekilde etkilediğini söyledi.

Aşırı sıcaklar, seller, kuraklıklar, fırtınalar ve deniz seviyelerindeki yükselişin insanların yaşamlarını ve geçim kaynaklarını tehdit ettiğini belirten Guterres, bu durumun elde edilen kalkınma kazanımlarını da aşındırdığını kaydetti.

Guterres, iklim adaletinin afetler yaşanmadan önce insanların korunmasını, afetlerin ardından ise ülkelere toparlanma ve iklim değişikliğine uyum süreçlerinde destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yapay zeka

Teknolojik adaletin de sağlanması gerektiğini belirten Guterres, yapay zekanın yalnızca bu teknolojiye erişim imkanına sahip ülkelerin değil, tüm ülkelerin yararına olması gerektiğini dile getirdi.

Guterres, yapay zekanın, dünyadaki mevcut eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri daha da derinleştirmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Küresel kurumlarda reform

Guterres, küresel kurumların da günümüz dünyasının ekonomik ve siyasi gerçeklerini yansıtacak şekilde reforme edilmesi gerektiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi ile Bretton Woods kurumlarının, bugün gelişmekte olan birçok ülkenin henüz bağımsızlığını kazanmadığı dönemde oluşturulduğuna dikkati çeken Guterres, "Mevcut sistemler özellikle gelişmekte olan ülkelerin bugün sahip olduğu siyasi ve ekonomik gücü, sesi ve etkisini yeterince yansıtmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, bu kurumların reforme edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
TeknolojiEkonomiFinansGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
21:45
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın
20:29
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı! İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
20:10
Mekke İttifakı’nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
Mekke İttifakı'nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
20:02
Dev banka altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da açıkladı
Dev banka altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da açıkladı
18:46
Yunanistan’da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 21:59:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Guterres, G77 toplantısında finans, iklim ve teknolojide adalet çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei