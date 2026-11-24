Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kolombiya hükümeti ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında Kasım 2016'da imzalanan barış anlaşmasının tam olarak uygulanması için çabaların artırılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in yaptığı yazılı açıklamada, "On yıl önce Kolombiya halkı, barışa doğru ilham verici bir adım attı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Guterres'in anlaşma çerçevesinde elde edilen tüm kazanımlar için "derin takdirini" dile getirdiği, bu kazanımların Kolombiya halkı için daha barışçıl, kapsayıcı ve güvenli geleceğin şekillenmesine katkı sağladığı belirtildi.

Anlaşmanın uygulama süresinin bitmesine beş yıl kaldığı hatırlatılan açıklamada, eski savaşçıların topluma barışçıl yoldan yeniden kazandırılması, kalkınmanın ve devlet kurumlarının ihmal edilmiş bölgelere yaygınlaştırılması ve mağdurların haklarının geçiş dönemi adalet sistemiyle güvence altına alınması gibi temel süreçlere "bağlılığın daha da artırılması" gerektiğinin altı çizildi.

Guterres'in, çatışmanın hala etkisini sürdürdüğü bölgelerdeki şiddetten "derin endişe" duyduğu aktarılan açıklamada, anlaşmanın Kolombiya yetkililerinin bu bölgelere daha fazla güvenlik ve kalkınma götürme çabalarında "değerli araç" olmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Guterres'in ayrıca tarafların, Kolombiya kurumlarının, sivil toplumun ve Kolombiya halkının barışın ilerletilmesi yolundaki özverisini ve azmini takdir ettiği belirtilen açıklamada, BM'nin Kolombiya'nın liderliğindeki bu çabalara eşlik etmeyi sürdürme taahhüdünü yinelediği vurgulandı.

Barış süreci

FARC ile 53 yıl süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016 tarihinde imzalamıştı.