Guterres, Sudan'daki drone saldırılarını kınadı ve sivilleri korumaya çağırdı - Son Dakika
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Guterres, Sudan'daki drone saldırılarını kınadı ve sivilleri korumaya çağırdı

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Guterres, Sudan\'daki drone saldırılarını kınadı ve sivilleri korumaya çağırdı
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BM Genel Sekreteri António Guterres, Sudan'daki drone saldırılarını şiddetle kınadığını ve sivillere verdiği felaket etkiden dehşete düştüğünü açıkladı. Guterres, taraflara sivilleri ve kritik sivil altyapıyı korumaları ve çatışmaları derhal durdurmaları çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, " Sudan'daki giderek artan drone saldırılarını şiddetle kınıyorum ve sivillere verdikleri felaket etkiden dehşete düştüm" dedi. Guterres, taraflara sivilleri ve kritik sivil altyapıyı korumaları ve çatışmaları derhal durdurma konusunda anlaşmaları çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri António Guterres, X hesabından yaptığı açıklamada, Sudan'da insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların siviller üzerindeki etkisine dikkati çekti. Guterres, "Sudan'daki giderek artan drone saldırılarını şiddetle kınıyorum ve sivillere verdikleri felaket etkiden dehşete düştüm" ifadelerini kullandı.

Guterres, savaşı sona erdirmek için ilk adım olarak tarafların çatışmaları derhal durdurma konusunda anlaşmalarını istedi. BM'nin siyasi çözüme yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu belirten Guterres, paylaşımında şu ifadeye yer verdi:

"BM, Sudan halkının özlemlerini yansıtan sürdürülebilir bir siyasi çözümün ilerletilmesine yönelik herhangi bir çabayı desteklemeye hazır."

Kaynak: ANKA
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