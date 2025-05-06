Guterres'ten Hindistan-Pakistan'a Barış Çağrısı - Son Dakika
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Guterres'ten Hindistan-Pakistan'a Barış Çağrısı

Guterres, Hindistan-Pakistan geriliminin tırmanmasına değinerek askeri çözüm uyarısı yaptı.

06.05.2025 11:48
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili taraflara, "Askeri çözüm, çözüm değildir. Yanılgıya düşülmemeli" uyarısında bulundu.

Guterres pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik uzun bir süredir ilk kez bu derece tırmanmış bulunuyor. İlişkilerin kriz noktasına geldiğini görmek bana büyük acı veriyor" ifadelerini kullandı.

22 Nisan'da Pahalgam'da gerçekleşen terör saldırısını bir kez daha güçlü şekilde kınayan Guterres, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sundu. Guterres, "Sivillerin hedef alınması kabul edilemez. Sorumlular, güvenilir ve yasal yollarla yargılanmalıdır" dedi.

Guterres, "özellikle bu kritik dönemde kolaylıkla kontrolden çıkabilecek askeri cepheleşmeden kaçınmanın" son derece önem teşkil ettiğini, "en üst düzeyde itidale başvurmanın ve uçurumun kenarından uzaklaşmanın vakti olduğunu" vurguladı.

Guterres, "İki ülkeyle olan temaslarımda verdiğim mesaj bu yönde" dedi.

Bir kez daha barış adına hem Hindistan'a hem de Pakistan'a iyi niyet misyonu sunmaya hazır olduklarını kaydeden Guterres, "Birleşmiş Milletler, gerilimin düşürülmesini, diplomasiyi ve yeniden barışa bağlılığın sağlanmasını teşvik eden tüm girişimleri desteklemeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim, 22 Nisan'da Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Pahalgam bölgesinde turistlere yönelik saldırının ardından tırmanmıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Guterres'ten Hindistan-Pakistan'a Barış Çağrısı - Son Dakika

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