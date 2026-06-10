Guterres'ten Orta Doğu için Acil Çağrı - Son Dakika
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Guterres'ten Orta Doğu için Acil Çağrı

10.06.2026 20:04
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BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'daki çatışmaların derinleştiğine dikkat çekti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu genelinde tırmanan düşmanlıkların "daha derin bir kriz" riski doğurduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve iki devletli çözüm sürecinin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Guterres, Orta Doğu'da siyasi çözümlerin geliştirilmesine yönelik, BMGK'de düzenlenen üst düzey toplantıda, Orta Doğu'daki gidişat konusunda uyarılarda bulundu.

"Orta Doğu giderek daha derin bir krize sürükleniyor ve bunun sonuçları bölgenin çok ötesine uzanıyor." diyen Guterres, bu hafta bölgede daha geniş kapsamlı çatışmalara ve durumun daha da kötüleşmesine tanıklık ettiklerini belirtti.

Guterres, "Bunun, çatışmaların yeniden tam kapsamlı başlamasını tetikleyebileceğinden derin endişe duyuyorum." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki durumun da "hızla kötüleştiğini" vurgulayan BM Genel Sekreteri, İsrail'in bölge topraklarının yüzde 70'ini ele geçirme niyetini hatırlatarak, bu yöndeki açıklamaların bölge barışına verdiği zarara dikkati çekti.

İsrail ile Filistin arasındaki sorunun on yıllardır çözülemediğine değinen Guterres, tek gerçekçi yolun "işgalin sona ermesi ve iki devletli çözüm" olduğunu vurguladı.

Filistinlilere insani yardım sağlanmasının "asla bir pazarlık kozu olarak kullanılmaması" gerektiğinin altını çizen Guterres, ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin öncülük ettiği planın tam olarak uygulanması çağrısında bulundu. Guterres, Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddete dair "endişe verici raporlara" da değindi.

Guterres, ayrıca Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin engellenmesinin küresel krizlere neden olduğuna ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğine dikkati çekerek, BMGK'ye destek çağrısını yineledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten Orta Doğu için Acil Çağrı - Son Dakika

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