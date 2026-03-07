Guterres\'ten Ortadoğu Uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu'daki durumun "kimsenin kontrol edemeyeceği bir noktaya doğru evrilebileceği" uyarısında bulundu.
Guterres cuma günü Ortadoğu ile ilgili yaptığı yaptığı açıklamada, "Çatışmaları durdurup ciddi diplomatik müzakerelere başlama zamanı gelmiştir" dedi.
Guterres, Ortadoğu ve ötesindeki tüm hukuksuz saldırıların bölge genelindeki siviller açısından büyük acılara ve zararlara yol açtığını ve küresel ekonomiye, özellikle de en savunmasız durumdaki kişilere ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi.
Guterres, "Riskler yeterince artmış durumda" diye ekledi.
