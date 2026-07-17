Guterres'ten Yapay Zeka İçin Küresel Yönetişim Çağrısı - Son Dakika
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Guterres'ten Yapay Zeka İçin Küresel Yönetişim Çağrısı

17.07.2026 14:05
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BM Genel Sekreteri Guterres, yapay zekanın her ülke tarafından şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapay zeka üzerine küresel yönetişim çağrısında bulunarak, bu teknolojinin bir grup ülke ya da şirket yerine tüm ülkeler tarafından şekillendirilmesi gerektiğini belirtti.

Guterres, Çin'in Şanghay kentinde "Daha Parlak Bir Gelecek İçin Yapay Zeka Ortaklığı" temasıyla düzenlenen "2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı"nın açılış töreninde konuştu.

Yapay zekanın 21. yüzyılın hem en büyük fırsatlarından hem de en büyük risklerinden biri olduğunu söyleyen Guterres, "İnsanlığın geleceğini şekillendirecek teknoloji, tüm insanlık tarafından şekillendirilmelidir. Yapay zeka bir grup ülke ya da şirket tarafından yönetilemez. Her ülkenin masada bir yeri olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın üçte birinin hala interneti yok"

Guterres, yapay zekanın sağlık, eğitim, gıda ve istihdam alanlarını geliştirme potansiyeline sahip olduğunu belirterek diğer taraftan gelişmekte olan ülkelerin geride kalabileceğinin altını çizdi.

Yapay zekanın belirli ülkeler ve şirketler tarafından geliştirildiğine işaret eden Guterres, "Dünyanın üçte birinin hala interneti yok." dedi.

Guterres yapay zeka için küresel yönetişim çağrısında bulunarak bunun için gelişmekte olan ülkelerde yapay zeka kapasitesinin geliştirilmesi, uluslararası güvenlik standartlarının belirlenmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin geliştirilmesi olmak üzere 3 öncelikleri olduğunu kaydetti.

Yapay zekanın çocuklar üzerindeki etkisine de dikkati çeken Guterres, "Hiçbir yapay zeka sistemi, güvenli olduğu kanıtlanana kadar çocukların ellerine verilmemelidir." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten Yapay Zeka İçin Küresel Yönetişim Çağrısı - Son Dakika

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