Guterres ve Şeybani'den Suriye'yi Destekleme Vurgusu - Son Dakika
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Guterres ve Şeybani'den Suriye'yi Destekleme Vurgusu

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BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'nin yeniden imarı ve güvenliği için işbirliği çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkenin yeniden imarı ve İsrail'in ülkeye yönelik ihlallerini ele aldı.

Guterres ve Şeybani, Şam'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Şeybani, Suriye'nin yeniden imar çabalarını desteklemek amacıyla BM ile işbirliğinin geliştirilmesi yollarını ele aldıklarını söyledi.

Ülkedeki güvenlik ve istikrarın sağlanmasına öncelik verdiklerini belirten Şeybani, "Suriye bugün, silahların devletin elinde toplanmasına ve ülke sınırlarının güvenliğinin sağlanmasına odaklanan stratejik bir barış modeli sunmaktadır." dedi.

Son dönemde yaklaşık 3,5 milyon Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü ifade eden Şeybani, bunun dünyanın en büyük gönüllü geri dönüş hareketlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Suriye'nin uluslararası toplum ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Şeybani, "Bu dönemde başarılı bir model görmek isteyenlerin Suriye'nin yanında yer alması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlalleri bölgenin güvenliği için doğrudan tehdit oluşturuyor." diyen Şeybani, BM'nin ülkede daha aktif ve destekleyici bir rol üstlenmesini istediklerini söyledi.

Guterres ile Suriye ve BM arasındaki ortaklık sürecini de değerlendirdiklerini aktaran Şeybani, "Suriye halkı mevcut aşamada ülkesinin yeniden inşasına katılma fırsatına sahiptir." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri

BM Genel Sekreteri Guterres ise Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu belirterek, BM'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini desteklediğini vurguladı.

Tüm ihlallerin durdurulması çağrısında bulunan Guterres, BM'nin hem Suriye ile hem de uluslararası toplumla işbirliği içinde ülkenin geleceğini ve refahını desteklemeyi amaçladığını ifade etti.

Suriye'nin aynı anda hem iyileşme hem de yatırım sürecinden geçtiğini dile getiren Guterres, "Çok şiddetli bir çatışmadan çıkıp kendi kendini inşa eden hiçbir ülke yoktur. Bu konudaki azim ve kararlılığında Suriye'ye yardım etmeliyiz." dedi.

Guterres, Suriye halkının uzun yıllar boyunca ağır bedeller ödediğini ancak direnç, yenilikçilik ve aidiyet duygusunu koruduğunu belirterek, "Suriye bugün tüm Suriyeliler için daha iyi bir geleceğin temellerini atıyor. Birleşmiş Milletler olarak Suriyelilere ait olanın onlara ait olması gerektiğini kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Golan Tepeleri Suriye toprağıdır"

AA muhabirinin "Şam'a ne gibi mesajlarla geldiniz, Suriye halkının güvenliği ve istikrarını garanti altına alacak somut adımlar var mı ?" sorusu üzerine Guterres, BM'nin Golan'ın Suriye toprağı olduğu yönündeki tutumunun açık olduğunu kaydetti.

BM'nin bu konudaki yaklaşımının net olduğunu vurgulayan Guterres, "Birleşmiş Milletler hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde Golan topraklarının Suriye toprağı olduğunun farkındadır. Golan Tepeleri Suriye toprağıdır, Suriye topraklarının egemenliğine yönelik ihlal kabul edilemez ve durdurulmalı." dedi.

İsrail'in Golan ve Suriye topraklarındaki ihlallerinin BM tarafından birçok kez kınandığını aktaran Guterres, söz konusu meselenin ele alınmasında temel sorumluluğun BM Güvenlik Konseyine ait olduğunu söyledi.

Guterres, BM'nin uluslararası hukukun korunması ve uygulanmasına yönelik mekanizmalara sahip olduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletler olarak Suriyelilere ait olanın Suriyelilere ait olduğunun kabul edilmesi yönünde güçlü bir savunuculuk yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres ve Şeybani'den Suriye'yi Destekleme Vurgusu - Son Dakika

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