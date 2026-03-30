Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim Çağrısı

30.03.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-İş, eğitim emekçileri ve velileri, güvenli eğitim için imza kampanyasına destek vermeye çağırdı.

(ANKARA) - Eğitim-İş Sendikası, eğitim hakkının kamusal, eşit ve güvenli koşullarda sağlanması gerektiğini vurgulayarak eğitim emekçilerini ve velileri yürüttükleri mücadeleyi büyütmeye çağırdı. Sendika, "Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim" başlığıyla başlattığı imza kampanyasına destek verilmesini istedi.

Eğitim İş Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün okulları ve eğitim sistemini kuşatan yapısal sorunlar; öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm eğitim emekçilerinin sağlıklı, güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamına erişimini ciddi biçimde engellemektedir. Unutulmamalıdır ki, güvenli ve sağlıklı eğitim ortamı tüm öğrenci ve eğitim emekçilerinin en temel kamusal hakkıdır."

Eğitim kurumlarının sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, yalnızca fiziksel koşulların iyileştirilmesiyle sınırlı değildir. 'Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim'; sağlık hizmetleriyle, psikososyal destek mekanizmalarıyla ve eğitim sistemine entegre edilmiş sosyal hizmet ağıyla birlikte örülmesi gereken, devletin en temel kamusal sorumluluğudur.

Tüm öğrenci ve eğitim emekçilerinin hakkı olan güvenli ve sağlıklı eğitim ortamına erişebilmesi için acil taleplerimiz:

· Okullarda revir ve sağlık görevlisi bulunmalıdır.

· Okul girişlerinde kadrolu güvenlik görevlisi görevlendirilmeli, girişlerde denetim sağlanmalıdır.

· Okullarda yeterli sayıda kadrolu temizlik personeli görevlendirilmelidir.

· Her öğrenci için ücretsiz, sağlıklı okul yemeği ve temiz içme suyu sağlanmalıdır.

· Her okula rehber öğretmen atanmalı, öğrenci sayısına göre rehber öğretmen sayısı artırılmalıdır. Rehber öğretmenlerin raporları dikkate alınmalıdır.

· Ülkemizdeki sosyal hizmetler sistemi geliştirilmeli ve okullarla sosyal hizmetler arasında ilişki kurulmalıdır.

· CİMER üzerinden öğretmenler üzerinde kurulan baskıya son verilmelidir.

· Kalabalık sınıflar azaltılmalı, yeni okul binaları ve derslikler yapılmalıdır.

· Sanat ve spor dersleri güçlendirilmeli, okul takımları ve sanat kulüpleri yaygınlaştırılmalıdır.

· Tüm okullar TSE güvenlik ve fiziki koşul standartlarına uygun hale getirilmelidir.

Eğitim-İş olarak; eğitim hakkının kamusal, eşit ve güvenli koşullarda sağlanması için tüm üyelerimizi, eğitim emekçilerini ve velileri bu haklı mücadeleyi büyütmeye çağırıyor; 'Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim' için başlattığımız imza kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:59:39. #7.13#
SON DAKİKA: Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.