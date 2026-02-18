Güvercin Çalma İddiasıyla Çocuğa Şiddet - Son Dakika
Güvercin Çalma İddiasıyla Çocuğa Şiddet

18.02.2026 14:46
Mardin'de 17 yaşındaki çocuğa, güvercin çalma iddiasıyla uygulanan zorbalık gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

MARDİN'in Savur ilçesinde güvercinlerini çaldığını iddia ettiği 17 yaşındaki çocuğu ahıra götürüp darbeden ve köpekle korkutan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçen günlerde, Savur ilçesi kırsal Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; köyde babasıyla yaşayan 17 yaşındaki erkek çocuğu, güvercinlerini çaldığını öne süren kişi tarafından ahıra götürüldü. Çocuğun pantolonunu ve üzerindeki tişörtünü çıkaran şüpheli, güvercinlerin yerini söylemesi için darbetti. Şüpheli daha sonra ahıra getirdiği köpeğini çocuğun üzerine salmakla tehdit etti. Bir süre sonra serbest bırakılan çocuğun şikayeti üzerine şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre çocuk, aldığı tehditler nedeniyle şikayetini geri çekti. Şüpheli bunun üzerine serbest bırakıldı. Ailesinden ayrı yaşayan çocuğun annesi, oğluna ulaşamadığını ve babası tarafından görüşmesinin engellendiğini öne sürüp, can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, şiddet anlarına ait görüntüleri sanal medyada, "Şikayetin geri çekilmesi işkenceyi meşru kılmaz. Yetkililerin videoyu delil kabul ederek derhal harekete geçmesini istiyorum" notuyla paylaştı.

Görüntülerde çocuğa vuran şüphelinin, "Güvercinlerim nerede olursa olsun getireceksin" demesi üzerine çocuğun, "Dayı vallahi bende değil" dediği duyuluyor. Daha sonra şüphelinin çocuğa "Dayı mayı yok. Bende değil yok. Kapıda MOBESE kamerası var, nasıl bende değil diyorsun oğlum" diyerek vurduğu görülüyor. Çocuğun "Vallahi bende değil" demesiyle çocuğa vurmaya devam eden şüphelinin "Nasıl sende değil oğlum, sendedir" dediği yer alıyor. Görüntülerde, ayrıca şüphelinin ahırdaki köpeği işaret ederek, "Vallahi getirmezsen köpeği üstüne salarım. Silahla seni öldürürüm" dediği de duyuluyor. Dakikalar süren şiddetin videosunu çeken kişinin ise "Yeter. Günahtır" dediği de görüntülerde duyuluyor.

BARODAN AÇIKLAMA

Mardin Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, Savur ilçesinde 1 şüphelinin güvercinlerini çaldığını iddia ettiği 17 yaşındaki çocuğu ahıra götürüp darbettiği ve köpekle korkuttuğu görüntülerin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Bir çocuğun maruz bırakıldığı şiddet, yalnızca bireysel bir suç değildir. Bu durum; çocuğun yaşam hakkına, beden ve ruh bütünlüğüne, insan onuruna ve toplumun ortak değerlerine yönelmiş ağır bir hak ihlali iddiasıdır. Çocuklar korunması gereken bireylerdir; şiddetin tarafı değil. Şikayetin geri çekildiğine dair iddialar, kamu makamlarının harekete geçme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Çocuğa yönelik şiddet iddiaları kamu düzenini ilgilendirir ve resen, etkin, bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulmak zorundadır. Hiçbir baskı, hiçbir tehdit, hiçbir geri adım adaletin işletilmesine engel olmamalıdır. Yetkililere açık çağrımızdır; olayın tüm yönleriyle derhal ve etkili biçimde soruşturulması, kamuoyuna yansıyan görüntülerin gecikmeksizin delil olarak güvence altına alınması, çocuğun fiziksel ve psikolojik güvenliğinin derhal sağlanması, gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanması, sorumlular hakkında hukukun öngördüğü yaptırımların eksiksiz biçimde işletilmesi, çocuğun üstün yararı her türlü idari ve adli sürecin üzerinde tutulmak zorundadır. Bu olayın üzerinin örtülmesine, sıradanlaştırılmasına ya da zamana yayılmasına asla izin verilmemelidir. Mardin Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, çocuğun haklarının korunması adına tüm hukuki yolları kararlılıkla kullanacağımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğimizi açıkça ilan ederiz. Çocukların susmadığı, adaletin gecikmediği bir toplum için sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: DHA

