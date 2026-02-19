Güvercin Hırsızlığı Nedeniyle Tutuklama

TUTUKLANDI
Güvercinlerini çaldığı iddiasıyla 17 yaşındaki çocuğu ahıra götürüp darbettiği ve köpekle korkuttuğu anların görüntülerinin ardından başlatılan soruşturmada serbest bırakılan ve sonra tekrar gözaltına alınan Y.K. (21), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
