Güzelbahçe Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da olduğu şüpheliler için gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Mustafa Günay ile birlikte toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

EŞİ VE ESKİ BAŞKAN DA GÖZALTINDA

İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında düzenlendiği belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yanı sıra eşi Nermin Günay, bir önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce ve imar müdürünün de olduğu belirtildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, Güzelbahçe Belediyesi'nde arama yapıldığı belirtildi.

