Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay: 'Seçimden Seçime Gelen Belediye Olmayacağız'

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(İZMİR)- Vatandaşları evlerinde ziyaret eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Biz seçimden seçime gelen belediye olmayacağız" dedi.

Güzelbahçe Belediyesi, sosyal yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi, kömür, hasta bezi, soba ve benzeri ihtiyaçlar için çalışmlarını sürdürüyor. Başkan Mustafa Günay da belediye ekipleriyle birlikte sahaya inerek, kapı kapı dolaşıp birebir görüşerek hem ihtiyaçlarını dinledi hem de her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Saha da 3 aydan fazla bir süredir ekiplerin çalıştıklarını kaydeden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, şunları söyledi:

"Belediyemiz, zor günlerden geçen vatandaşlarımızın yanında olmaya her zaman devam edecektir. Yardım faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızla hanelerimize dokunmaya, yüzlerde tebessüm oluşturmaya devam ediyoruz. Her bir kapıyı çalarken, paylaşmayı seviyoruz, dayanışmamızın sıcaklığını da ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek bizim en büyük sorumluluğumuz. Bugün de Güzelbahçe sokaklarında, mahallelerinde kapı kapı gezerek komşularımızın derdini dinledik. Bu çalışmalarımız devam edecek. Çünkü biz seçimden seçime gelen belediye olmayacağız. Her gün vatandaşının kapısını çalan, her gün sahada olan bir belediye olacağız. Bunun sözünü vererek geldik. 20 personelimiz 3 aydan fazla bir süredir sahada vatandaşların talep, şikayet ve isteklerini alıyor. Özellikle ihtiyaç sahibi bölgelerde daha yoğun çalışıyoruz. Bir eve 4-5 kez ziyarette bulundu arkadaşlarımız. Burada sadece ne ihtiyacı var ne istiyoru değil, 'bugün nasılsın Ayşe Teyze, Ahmet Amca' demek bile vatandaşları mutlu ediyor. Vatandaş sadece ihtiyaç durumunda sorulmaz, ona selam verip gününün nasıl geçtiğini de sormak gerekiyor. Biz belediyecilik anlayışını değiştiriyoruz. Soran, kapısını çalan, halkıyla iç içe olan belediyecilik anlayışı başlatıyoruz."