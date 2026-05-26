Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Bayraktar Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Bayraktar Tutuklandı

26.05.2026 21:26  Güncelleme: 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de terör ve örgütlü suçlar soruşturması kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar Müdürü tutuklandı, üç kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklanırken, diğer üç isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen beş isim arasında bulunan Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklanırken eski belediye başkanı Özdem Mustafa İnce, zabıta memuru Sezgin Kuş ve Nermin Günay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Mustafa Günay, Güzelbahçe, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Terör, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Bayraktar Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Avcılar’da zabıtanın motosikletle çarptığı seyyar satıcı yaralandı yeni görüntüler ortaya çıktı Avcılar'da zabıtanın motosikletle çarptığı seyyar satıcı yaralandı; yeni görüntüler ortaya çıktı
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı
Gölette kadın cesedi bulundu Rukiye’nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti Gölette kadın cesedi bulundu! Rukiye'nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici’ye emanet etti Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli

22:09
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
22:02
Acun Ilıcalı 9 ay önce söylediklerinde haklı çıktı
Acun Ilıcalı 9 ay önce söylediklerinde haklı çıktı
21:46
Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya
Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya
21:29
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
21:27
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
19:29
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 22:54:50. #7.13#
SON DAKİKA: Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Bayraktar Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.