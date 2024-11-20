Güzelbahçe Belediyesi'nden Öğrencilere Süt ve Poğaça Desteği - Son Dakika
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Güzelbahçe Belediyesi'nden Öğrencilere Süt ve Poğaça Desteği

Güzelbahçe Belediyesi, devlet okullarındaki ilk ve ortaokul öğrencilerine süt ve poğaça dağıtımına başladı. Uygulama ile öğrencilerin sabahları okul kapısında beslenmeleri hedefleniyor.

20.11.2024 14:53
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(İZMİR) - Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe'de bulunan devlet okullarının ilk ve ortaokul öğrencilerine süt ve poğaça dağıtımına başladı.

Güzelbahçe Belediyesi, ara tatilden dönen öğrencilere okul önünde süt ve poğaça dağıtımı yaptı. Yeni bir uygulama Başlatan Güzelbahçe belediyesi, Güzelbahçe'de Bulunan Hamdi Dalan, Namık Elal, Ali Bayırlar, Vali Kazım Paşa ve Mustafa Saadet Alanyalı İlk ve Ortaokul öğrencilerine her gün sabahları süt ve poğaça dağıtacak.

"Belediye sadece kamu kurumu değildir, anadır babadır"

Belediyelerin hizmetlerinin sadece temizlik ve yol yapmadan ibaret olmadığını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Belediye sadece temizlik yapmaz, park bahçe yapmaz, ya da yol yapmaz gönül de yapar, gönüllere de girer. Yeni başlatmış olduğumuz bu hizmetle ilk ve ortaokula giden çocuklarımızın süt ve poğaçalarını ders zili çalmadan okul kapılarında dağıttık. Çocuklarımız zihinleri açık ve mutlu bir şekilde derslerine girecekler. Önceden planladığımız ama ilk ara tatil sonrası uygulamayı düşündüğümüz bir projeydi. Her sabah ekiplerimiz beş devlet okulunun kapısında zabıta eşliğinde çocuklarımız derse girmeden, okul kapısında süt ve poğaçasını alıp öyle girecek. Bu uygulamamıza birinci yarının bitimine kadar devam edeceğiz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesini şimdi hiçbir çocuk sabah kahvaltısını yapmadan okula gitmesin diyoruz ve çalışmamızı bugün itibariyle başlatıyoruz. Umarım verimli olur ve çocuklarımız ve aileleri bu projeden memnun kalırlar. Biz halkımızın mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz. Belediyeler sadece kamu kurumları değildir. Belediyeler o ilçenin hem annesi hem babası olmalıdır. Sosyal belediyecilik anlayışımızı her geçen gün halka daha ne kadar dokunuruz diyerek biraz daha ileriye taşıyoruz. Halkımız mutlu biz mutlu, gelecek nesillerimiz ne kadar huzurlu olursa biz çok daha huzurlu olacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güzelbahçe, Güncel, Eğitim, Yaşam, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güzelbahçe Belediyesi'nden Öğrencilere Süt ve Poğaça Desteği - Son Dakika

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