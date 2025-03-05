Güzelbahçe Belediyesi WhatsApp Kanalını Hizmete Sundu

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(İZMİR) - Güzelbahçe Belediyesi'nin WhatsApp kanalı hizmete girdi. Güzelbahçe Belediyesi, yapmış olduğu tüm hizmetlerin duyurularını buradan paylaşacak.

Güzelbahçe Belediyesi; güncel bilgi, duyuru ve çalışmalardan Güzelbahçelileri haberdar etmek amacıyla WhatsApp kanalını hayata geçirdi. WhatsApp kanalına abone olan vatandaşlar Güzelbahçe Belediyesi'nin Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformlarında paylaşılan gönderilere anında ulaşabilecek ve yakından takip etme fırsatı elde edecek. Kanala abone olmak için https://whatsapp.com/channel/0029Vb779hO42DcoVQRLOI2E linkine tıklanması ya KAREKOD uygulamasının okutulması gerekiyor.

"Her platformda vatandaşımızı bilgilendiriyoruz"

Hizmete yeni geçirilen Whatsapp kanalı ile Güzelbahçelilerin hizmetlerden daha fazla haberdar olmasını sağlayacaklarını ifade eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Güzelbahçeli hemşehrilerimiz yapmış olduğumuz tüm etkinlik, çalışmalar ve hizmetlerden hızlı bir şekilde haberdar olabilecekler. Linkleri tıklayarak ya da karekodu okutarak kanalı takip edebilirler. Ulaşılabilir bir belediye olmak için teknolojinin tüm yeniliklerinden faydalanıyoruz. Tüm Güzelbahçelileri kanalımıza kayıt olmaya çağırıyoruz" dedi.