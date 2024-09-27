Güzelbahçe'de Temel Yaşam Desteği Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Güzelbahçe'de Temel Yaşam Desteği Eğitimi Gerçekleştirildi

Güzelbahçe\'de Temel Yaşam Desteği Eğitimi Gerçekleştirildi

Güzelbahçe Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde, Avrupa Resüsitasyon Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Temel Yaşam Desteği' eğitimi, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve vatandaşların katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi. Eğitimde kalp masajı ve şok cihazı kullanımı öğretilerek, hayat kurtarmanın önemi vurgulandı.

27.09.2024 17:31  Güncelleme: 17:58
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(İZMİR)- Güzelbahçe Belediyesi ve Resüsitasyon Derneği'nin Avrupa Resüsitasyon Derneği-ERC iş birliğinde Güzelbahçe Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde Hayata El Ver Projesi kapsamında "Temel Yaşam Desteği" eğitimi verildi.

Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Sağlıklı Yaş alma Merkezi'nde düzenlenen ilk etkinliğe Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, Resüsitasyon Derneği temsilcileri ve hocaları, sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Temel Yaşam Desteği, kalp masajı eğitiminin önemini ve farkındalığı ile Otomatik Eksternal Defibrilatör yani Şok Cihazı kullanımı eğitimi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

İlk yardım uygulamasını başarılı bir şekilde gerçekleştiren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizdeki ilk etkinliğimizi değerli hocalarımızı vatandaşlarımızla bir araya getirerek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Temel Yaşam Desteği eğitimiyle ani kalp durması sonucu sevdiklerimizi ya da hiç tanımadığımız bir canı kurtarmamız için ihtiyaç duyduğumuz şey bugün ki aldığımız eğitim ve iki elimiz. Herkes hayat kurtarabilir. Tüm hocalarımıza değerli zamanlarını bize ayırdıkları için ve vatandaşlarımıza tek tek bu bilgileri uygulamalı aktardıkları teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güzelbahçe'de Temel Yaşam Desteği Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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