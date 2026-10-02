Haaretz, Flydubai olayında erken uyarı ve güvenlik kontrollerinin çöktüğünü yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haaretz, Flydubai olayında erken uyarı ve güvenlik kontrollerinin çöktüğünü yazdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haaretz, Flydubai uçağında yaşanan olayda erken uyarı ve güvenlik kontrollerinin çöktüğünü yazdı. Haberde, Netanyahu'nun seçim öncesi bundan pay çıkarmaya çalıştığı, İsraillilerin yabancı havayollarıyla uçuş kaygısının arttığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai yolcu uçağında sivillerin engellediği ileri sürülen saldırı girişiminden yaklaşan seçimler öncesinde "kendisine pay çıkarmaya çalıştığı" ve olay öncesindeki açıklamalarıyla büyük bir çelişkiye düştüğü bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberinde, Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşanan olayda erken uyarı mekanizmaları, güvenlik kontrolleri ve istihbaratın çöktüğüne işaret edildi.

Haberde, uçaktaki yolcuların kokpite müdahale ederek uçağı düşmekten kurtardığı öne sürülerek, Başbakan Netanyahu'nun ise gelişmeleri hızla kendi lehine çevirme arayışına girdiği vurgulandı.

Saldırıdan bir gün önce F-15 savaş uçaklarının önünde poz vererek düşmanların seçimleri sabote edeceğine yönelik abartılı ve somut dayanaktan yoksun uyarılarda bulunan Netanyahu'nun, kamuoyunda kafa karışıklığına ve muhalefetin sert eleştirilerine hedef olduğu belirtildi.

"Netanyahu olumlu tablolarda ön safta yer alıyor"

Haberde, Netanyahu'nun saldırı öncesinde terör riskine dikkat çektiği yönündeki iddialarının büyük bir tutarsızlık barındırdığı kaydedildi.

Başbakan'ın sivil havacılığa dönük somut bir tehditten haberdar olması halinde gereken tedbirleri neden almadığı aksi durumda ise hayali bir tehlike uydurarak "kahramanlıktan" pay çıkarmaya çalıştığına işaret edildi.

Haberde, seçim arifesinde kurtulan yolcularla fotoğraf çektirerek vitrine çıkan Netanyahu'nun, olumlu tablolarda en ön safta yer alırken kriz ve acı yaşanan durumlarda sorumluluk almaktan kaçındığı vurgulandı.

Gazetenin haberinde ayrıca, hükümetin saldırıyı doğrudan İran'la ilişkilendirme çabalarının ise İsrail istihbaratı tarafından kanıt ve mantıktan yoksun bulunarak boşa çıkarıldığı belirtildi.

"Netanyahu'yu mesih gibi pazarladılar" vurgusu

Flydubai uçağı olayının ardından hem İsraillilerin yabancı şirketlerle uçuş kaygısının arttığı hem hava yolu firmalarının yeni saldırı korkusuyla İsrail seferlerini azaltabileceği veya durdurabileceği ifade edildi.

Haberde son olarak, Netanyahu'nun iktidar yanlısı medya ve destekçileri tarafından adeta bir tarikat refleksine bürünülerek "Batı'yı ve İsrail'i kurtaran fedakar bir mesih" gibi gösterildiği, saldırı girişiminin dahi Başbakan'ın doğaüstü sezgisel gücünün ve ilahi bir mucizenin sonucu olarak lanse edildiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan 2 pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken; BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığının dün yaptığı açıklamada da BAE'den bir güvenlik ekibinin katılımıyla yürütülen ilk soruşturmada, yardımcı pilotun pilota saldırdığı ve olayda her ikisinin de yaralandığının belirlendiği bildirilmişti.

Pilot ile yardımcı pilotun tedavilerinin tamamlanmasının ardından BAE güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dabi'ye gitmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldıkları kaydedilmişti.

Kaynak: AA
Orta DoğuHavacılıkPolitikaGüvenlikHaaretzİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
15:24
Vatikan’a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti
Vatikan'a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
15:18
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor Fenerbahçe’ye 2 transfer
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 15:37:55. #.0.3#
SON DAKİKA: Haaretz, Flydubai olayında erken uyarı ve güvenlik kontrollerinin çöktüğünü yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei