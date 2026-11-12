HABAŞ tesisindeki patlamada 18 kişi yaşamını yitirdi, 9 şüpheli cezaevine gönderildi

HABAŞ tesisindeki patlamada 18 kişi yaşamını yitirdi, 9 şüpheli cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında yaşanan patlamada 18 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan cezaevine gönderildi, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik fabrikasında meydana gelen 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Aralarında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı M.R.B.'nin de olduğu 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tolga TAHÇI/ İZMİR,
Kaynak: DHA
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