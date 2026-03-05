Hacı Doğan Camisi'nde Ramazan Coşkusu - Son Dakika
Hacı Doğan Camisi'nde Ramazan Coşkusu

05.03.2026 11:16
Tarihi Hacı Doğan Camisi, Ramazan'da ibadet ve manevi atmosfer sunmak üzere restore edildi.

Başkentteki tarihi Hacı Doğan Camisi'nde ramazanın manevi atmosferi yaşatılıyor.

Ankara'nın ilk yerleşim yerlerinden Altındağ'da bulunan caminin 14. yüzyılda inşa edildiği aktarılıyor.

Dikdörtgen yapılı, kerpiç duvarlı, kiremit çatılı küçük boyutlu bir yapıya sahip olan mekanın ahşap tavanla örtülü hariminin kuzeyinde sonradan eklenmiş kadınlar mahfeli yer alıyor.

Tavana kadar ulaşan alçı mihrabıyla dikkati çeken caminin mihrabının üstünde ise sülüs yazıyla Ayete'l-Kürsi yazılıyor.

Daha önce birçok defa Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılan cami, ramazan ayı öncesi restore edilerek tekrar hizmete açıldı.

"Ramazanda camimizi en güzel şekilde ihya etmeye çalışıyoruz"

Hacı Doğan Camisi imam hatibi Recep Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin eski Ankara mahalleleri mimarisine uygun inşa edildiğini, bu yüzden uzun yıllar ayakta kaldığını söyledi.

Ulus bölgesindeki türbeleri ziyaret eden turistlerin Hacı Doğan Camisi'ne de uğradığını belirten Dağ, "Camimiz aralık ayında restorasyona girdi. Tarihi dokusuna uygun yapıldı. Ramazanın başında ibadete açıldı. Cami cemaatimiz olan esnafımız ramazan ayında burayı dolduruyor." dedi.

Camiyi esnafın çalışma saatine göre açtıklarını bildiren Dağ, "Camimizde öğlen namazı öncesinde mukabelemiz okunuyor. Cuma namazlarından önce vaazlar veriliyor. Ramazan ayında camimizi en güzel şekilde ihya etmeye çalışıyoruz. Ramazana özel cuma günleri Sakal-ı Şerif ziyarete açılıyor. Camimiz üç vakit ibadete açık oluyor. Ramazan ayı boyunca öğle, ikindi ve akşam vakitlerinde cemaatimizin hizmetinde oluyor." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın manevi önderlerinden olan Hacı Bayram Veli'nin bir dönem Hacı Doğan Camisi'nde talebe yetiştirdiğini ifade eden Dağ, bunu bilen ziyaretçilerin ramazanda camiye daha fazla ziyaretler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

