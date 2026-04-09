Hacılar'da Taşkın Riskine Karşı Büyük Su Projesi Hızla İlerliyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın girişimleriyle DSİ Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen Hacılar Büyük Su Projesi kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Başkan Özdoğan, proje çerçevesinde yürütülen Ören, Aksu ve Lara Dereleri Yukarı Havza ve Mansap Islahı 2. Kısım Yapım İşlerini yerinde inceleyerek son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beğendik bölgesinde devam eden çalışmaları sahada takip eden Başkan Özdoğan, taşkın riskini azaltmaya yönelik yatırımların Hacılar açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Aksu 2. Kısım taşkın koruma kanalında 354 metre imalatın tamamlandığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl kalan kısımda 1. etap tamamlanmıştı ve yaz başlamadan yaklaşık 2 kilometrelik kısmın da bitirilmesi planlanıyor. Özdoğan, bu çalışmalar sayesinde ilçeyi taşkın risklerine karşı daha güçlü hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Hacılar Büyük Su Projesi'nin ilk etabında Aksu Deresi'nde önemli imalatlar hayata geçirilmişti. Birinci etap kapsamında toplam 2 bin 500 metrelik taşkın kanalı ile taşkın riskinin azaltılması yönünde önemli bir adım atıldı. İkinci etapta ise çalışmalar daha kapsamlı bir şekilde sürdürülüyor. Proje kapsamında 2 bin metre beton ağırlık kanal, 10 adet menfez, 4 bin metre pano panel tel çit ve 1 adet tersip bendi inşa edilecek. Bu çalışmalarla hem taşkın riski kontrol altına alınacak hem de tarım alanları ile yerleşim bölgelerinin korunmasına katkı sağlanacak.

Başkan Özdoğan, projenin Hacılar'ın altyapı gücünü artıran stratejik yatırımlardan biri olduğunu belirterek, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Hacılar'da altyapı yatırımlarının planlı ve kararlı şekilde devam ettiğini vurgulayarak, gerçekleştirilen her çalışmanın ilçenin geleceğine yapılan güçlü bir yatırım olduğunu sözlerine ekledi.