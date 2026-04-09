Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hacılar'da Taşkın Riskine Karşı Büyük Su Projesi Hızla İlerliyor

09.04.2026 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, DSİ tarafından yürütülen Hacılar Büyük Su Projesi kapsamındaki çalışmaları yerinde inceledi. Taşkın riskini azaltmayı hedefleyen projede önemli aşamalar kaydedildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın girişimleriyle DSİ Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen Hacılar Büyük Su Projesi kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Başkan Özdoğan, proje çerçevesinde yürütülen Ören, Aksu ve Lara Dereleri Yukarı Havza ve Mansap Islahı 2. Kısım Yapım İşlerini yerinde inceleyerek son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beğendik bölgesinde devam eden çalışmaları sahada takip eden Başkan Özdoğan, taşkın riskini azaltmaya yönelik yatırımların Hacılar açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Aksu 2. Kısım taşkın koruma kanalında 354 metre imalatın tamamlandığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl kalan kısımda 1. etap tamamlanmıştı ve yaz başlamadan yaklaşık 2 kilometrelik kısmın da bitirilmesi planlanıyor. Özdoğan, bu çalışmalar sayesinde ilçeyi taşkın risklerine karşı daha güçlü hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Hacılar Büyük Su Projesi'nin ilk etabında Aksu Deresi'nde önemli imalatlar hayata geçirilmişti. Birinci etap kapsamında toplam 2 bin 500 metrelik taşkın kanalı ile taşkın riskinin azaltılması yönünde önemli bir adım atıldı. İkinci etapta ise çalışmalar daha kapsamlı bir şekilde sürdürülüyor. Proje kapsamında 2 bin metre beton ağırlık kanal, 10 adet menfez, 4 bin metre pano panel tel çit ve 1 adet tersip bendi inşa edilecek. Bu çalışmalarla hem taşkın riski kontrol altına alınacak hem de tarım alanları ile yerleşim bölgelerinin korunmasına katkı sağlanacak.

Başkan Özdoğan, projenin Hacılar'ın altyapı gücünü artıran stratejik yatırımlardan biri olduğunu belirterek, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Hacılar'da altyapı yatırımlarının planlı ve kararlı şekilde devam ettiğini vurgulayarak, gerçekleştirilen her çalışmanın ilçenin geleceğine yapılan güçlü bir yatırım olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma 100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Esra Erol’da şok sözler Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret
Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var

14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 14:29:55.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.