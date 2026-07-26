Hacılar'da Çocuklar İçin Spor Etkinlikleri - Son Dakika
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Hacılar'da Çocuklar İçin Spor Etkinlikleri

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Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklara yönelik oyun ve spor etkinlikleri düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklara yönelik oyun ve spor etkinlikleri düzenlendi.

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan oyun alanları, sahne gösterileri ve çeşitli sportif aktivitelerde çocuklar gün boyunca eğlenceli vakit geçirdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, etkinlik alanını ziyaret ederek, çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, Spor AŞ'nin düzenlediği organizasyonun ilçeye hareketlilik kattığını belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Spor AŞ ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar'da Çocuklar İçin Spor Etkinlikleri - Son Dakika

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