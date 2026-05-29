Hacıların Kabe'ye Veda Zamanı

Kutsal topraklardaki görevlerini tamamlayıp hacı olan Müslümanlar, veda tavafının ardından Kabe'den ayrılıyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden hacı olmak için kutsal topraklara gelen Müslümanlar, mukaddes topraklara vedaya hazırlanıyor.

Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yerine getiren, ardından Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sayı gerçekleştirdi.

Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de şeytan taşlamayı sürdürdü.

Şeytan taşlamanın ardından büyük çoğunluğun yakında veda edeceği Kabe'ye yönelen hacılar, veda tavafı yapmak üzere Cemerat'tan Mescid-i Haram'a gidiyor.

Mekke'ye veda vakti

Türkiye'den kafilelerle hareket ederek kutsal topraklara gelenlerin bir kısmı Medine'ye, bir kısmı ise Mekke'ye ulaşmıştı.

Mekke'ye gelen hacılar yarından itibaren kutsal yolculuktaki ikinci durakları olan Medine'ye gitmeye başlayacak.

Kurban Bayramı öncesinde Medine'den Mekke'ye gelen kafileler ise buraya veda edip, Cidde'den hava yoluyla Türkiye'ye dönmeye başlayacak.

Hacıların yurda dönüş yolculuğunun ise 31 Mayıs'tan itibaren başlayacağı öğrenildi.

Kafilelerin dönüşünün ise 19 Haziran'a kadar sürmesi bekleniyor.